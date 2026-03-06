Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

Италия сделала официальное заявление об участии РФ в Венецианской биеннале.

Россию вернули на Венецианскую биеннале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/labiennale

На биеннале планируется открытие российского павильона

Организаторы биеннале не принимают решения о допуске отдельных стран

Министерство культуры Италии и итальянское правительство в целом не поддерживают инициативу организаторов 61-й Венецианской биеннале позволить России принимать участие в мероприятии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В документе отмечается, что министр культуры Алессандро Джули выступил против возвращения россиян на престижную международную художественную выставку. Он также подчеркнул важность защиты украинского культурного наследия, которому, по его словам, ежедневно наносится значительный ущерб в результате действий России.

В то же время куратор украинского павильона Ксения Малых сообщила в комментарии для "Суспільне Культура", что сами организаторы биеннале не принимают решения о допуске отдельных стран.

По её словам, представители выставки пояснили, что участие государств зависит от их официального признания Италией. Если страна признана итальянским государством, она имеет право участвовать в Венецианская биеннале.

Почему Россия всё же участвует

2 марта специальный представитель России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой сообщил изданию ArtNews, что на выставке планируется открытие российского павильона.

По его словам, Россия "никогда не покидала" Венецианскую биеннале, а лишь искала новые формы творческой деятельности в текущих условиях. Швыдкой также заявил, что участие страны в мероприятии свидетельствует о том, что российская культура не оказалась изолированной от мирового культурного пространства.

Организаторы выставки, комментируя ситуацию, подчеркнули, что выступают против любых форм дискриминации или цензуры. Они отметили, что Венецианская биеннале традиционно позиционируется как площадка для диалога, открытости и творческой свободы, которая способствует культурному обмену и взаимодействию между народами.

О событии: Венецианская биеннале Венецианская биеннале - старейшая и одна из самых престижных международных выставок современного искусства в мире, основанная в 1895 году. Она проходит каждые два года в Венеции (Италия) и служит глобальной платформой для презентации актуальных художественных идей и национальных культур. Каждая страна-участница (их более 80) представляет собственных художников в отдельных павильонах. Украина принимает участие в Венецианской биеннале с 2001 года.

