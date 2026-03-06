Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин

Весь рынок работает по формуле формирования цены.

Эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин

Цена на бензин в Украине за последнюю неделю сильно возросла несмотря на то, что сейчас украинцы заправляются в основном из старых запасов, которые были закуплены еще по старым ценам.

Уже имеющиеся запасы дорожают поскольку трейдеры боятся прогореть, заявил в интервью Главреду руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он пояснил, что весь рынок работает по формуле формирования цены — от сегодняшней стоимости нефти, от которой уже "танцует" и цена на газ и нефтепродукты.

"Если посмотреть на это с точки зрения трейдера: представим, что сегодня вам нужно продать 100 литров топлива и на вырученные средства снова купить 100 литров. Если же вы продадите сегодня 100 литров по вчерашней цене, а завтра будете покупать по новой, более высокой, — вы просто прогорите. Ваш бизнес очень быстро свернется. Именно поэтому все трейдеры работают по цене онлайн — той, которая есть на рынке сейчас", - отметил эксперт.

В то же время Леушкин подчеркнул, что главное, чтобы "литры остались литрами": продать 100 литров, завтра купить те же 100 литров и зафиксировать свою прибыль за счет маржи.

"Поэтому остатки, которые есть сейчас, уже продаются по той цене, которая сформировалась на мировом, а точнее — на оптовом рынке", - подытожил эксперт.

Напомним, Главред писал, что основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

Ранее стало известно, что в случае стабильной закупочной цены в течение следующих двух недель, на ОККО она может составить около 81 гривны, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, — примерно 77–78 гривен.

Накануне сообщалось, что по состоянию на 4 марта только за один день средние цены на все виды топлива выросли на 2-3 гривны за литр. Например, бензин А-95 в сети "Укрнафта" стоит 67,99 гривен за литр.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

