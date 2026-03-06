Какое старое название города Хмельницкий: о нем уже не помнят даже местные

Интересен тот факт, что гетман Богдан Хмельницкий никогда не посещал этот город.

Какое название ранее носил город Хмельницкий / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Как город Хмельницкий менял названия

Какие политические мотивы стояли за последним переименованием

Город Хмельницкий, который не раз менял свое название, имеет долгую и насыщенную историю. Исследователи напоминают, что современный Хмельницкий прошел тернистый путь от небольшого поселения Плоскировцы до областного центра с политически мотивированным названием.

Первое письменное упоминание о поселении датируется 1431 годом. Тогда это было небольшое село Плоскировцы, названное в честь реки Плоска. Впоследствии название эволюционировало в Плоскиров, а в период Российской империи - в Проскуров, пишет ТСН.

Почему Проскуров стал Хмельницким

В 1954 году советская власть провела масштабную кампанию переименований к 300-летию Переяславского совета. Именно тогда Проскуров получил название Хмельницкий - формально в честь Богдана Хмельницкого. Однако историки отмечают: гетман никогда не посещал этот город.

Непубличные мотивы переименования

Исследователи указывают на несколько причин, которые могли повлиять на решение:

Нежелательные религиозные ассоциации. Название "Проскуров" напоминало о проскуре — церковном хлебе, что не соответствовало советской идеологии.

Название "Проскуров" напоминало о проскуре — церковном хлебе, что не соответствовало советской идеологии. Унификация с новым названием области. В том же году Каменец-Подольская область стала Хмельницкой , и город получил название "под область".

В том же году Каменец-Подольская область стала , и город получил название "под область". Исторический контекст региона. Поблизости, под Пилявцами, Богдан Хмельницкий одержал одну из своих ключевых побед, что позволило властям обосновать "почитание" его имени.

История переименований Хмельницкого демонстрирует, как политические обстоятельства разных эпох влияли на топонимику. Для города это не только смена таблички, но и отражение того, как власть формировала идентичность региона.

