22 дня без денег: пенсионеры жалуются на блокировку карт в Ощадбанке

Клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клиент Ощадбанка уже почти месяц не может получить свои деньги

Что говорят в банке

Ощадбанк заблокировал клиенту карту, на которую ему приходит пенсия по инвалидности. Мужчина уже почти месяц не может получить свои средства.

На портале Минфин он рассказал, что его карта заблокирована уже 22 дня, а деньги на карте - единственные его средства.

"Блокировка длится уже 22 календарных дня. Я предоставил банку справку о начислении пенсии за последние полгода и письменное объяснение, что дополнительно получаю помощь от родителей на проживание", - поделился мужчина.

По его словам, единственный ответ, который он получает от банка - "ожидайте до 30 дней".

"Прошу объяснить, как мне обеспечивать базовые потребности (питание, необходимые расходы) во время действия блокировки социальной выплаты, и прошу ускорить рассмотрение обращения или предоставить временное решение о доступе к пенсионным средствам", - подытожил недовольный клиент Ощадбанка.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

