Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

Женщина хотела заплатить за коммуналку, но не смогла.

Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Украинка не может воспользоваться картой e-поддержки

Клиенты Ощадбанка жалуются, что не могут возпользоваться зимней тисячью. Более того, они не могут использовать свою карту е-поддержки.

На портале Минфин недовольная девушка рассказала подробности.

"В прошлом году прокатили с тысячей Зеленского — так и не выдали, в этом году выдали, но потратить ее нельзя — или нет доступа или банк отклоняет платеж, хотели просто погасить долг по коммуналке", - поделилась она.

По словам девушки, обращения в техподдержку банка не дали никакого результата.

"Техподдержка держит на линии пол часа и сливается, в отделении куклы разводят руками — не могут помочь. Приложение — отстой! В общем никому никогда не рекомендую даже смотреть в сторону этого типа банка! Позор!", - подытожила девушка.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.

Также сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

