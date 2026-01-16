Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

Вы узнаете:
- Украинка не может воспользоваться картой e-поддержки
- Что говорят в банке
Клиенты Ощадбанка жалуются, что не могут возпользоваться зимней тисячью. Более того, они не могут использовать свою карту е-поддержки.
На портале Минфин недовольная девушка рассказала подробности.
"В прошлом году прокатили с тысячей Зеленского — так и не выдали, в этом году выдали, но потратить ее нельзя — или нет доступа или банк отклоняет платеж, хотели просто погасить долг по коммуналке", - поделилась она.
По словам девушки, обращения в техподдержку банка не дали никакого результата.
"Техподдержка держит на линии пол часа и сливается, в отделении куклы разводят руками — не могут помочь. Приложение — отстой! В общем никому никогда не рекомендую даже смотреть в сторону этого типа банка! Позор!", - подытожила девушка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.
Также сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.
Вам может быть интересно:
- "Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги
- "Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"
- "Это обычно пожилые люди": клиенты Ощадбанка остаются без карт
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред