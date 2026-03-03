"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

Давление на Одессу может рассматриваться как попытка вернуть влияние в Чёрном море.

https://glavred.info/ukraine/sakralnost-ni-pri-chem-pochemu-odessa-strategicheski-vazhna-dlya-kremlya-10745519.html Ссылка скопирована

Коваленко раскрыл военное значение Одессы для Москвы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Коваленко:

Одесса — ключевой логистический узел юга Украины

Дело не в "сакральности", а о контроле над Чёрным морем

России нужен выход к Приднестровью

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о военном значении Одессы для России.

По его словам, если отбросить пропагандистскую риторику о "сакральности" города, речь идёт прежде всего о контроле над Чёрным морем. Причем речь идет фактически о полном контроле над акваторией, портовой инфраструктурой и логистикой.

видео дня

Эксперт отметил, что именно существование украинской логистики через Одессу мешает России установить полный контроль над Чёрным морем и ограничить поставки.

"Одесса — ключевой город на юге Украины, через который проходит значительный грузопоток — как гражданский, так и грузов двойного назначения. Именно через этот город осуществляется важная логистическая коммуникация, которая мешает России установить контроль над Черным морем и ограничить или остановить поставки, в частности грузов двойного назначения", - объяснил Коваленко в интервью Главреду.

Коваленко считает, что гипотетически Москва может рассматривать попытки давления на Одессу как способ вернуть контроль над морским пространством и лишить Украину одного из важнейших логистических узлов.

Кроме того, Одесса имеет стратегическое значение с точки зрения возможного выхода к непризнанному Приднестровью и дальнейшего усиления влияния в регионе, включая Молдову.

Таким образом, по оценке аналитика, подход России к Одессе носит прагматичный и комплексный характер и выходит за рамки идеологических заявлений.

Угрозы для Одессы и оборона города

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля. Однако украинское командование осуществляет комплекс мер по противодействию планам врага.

Одессу и область готовят к круговой обороне. Создается разветвленная система помех, что сделает возможное вражеское наступление технически невозможным. Активно привлекаются гражданские - от студентов до пенсионеров, которые проходят обучение на полигонах под руководством инструкторов.

во время трехсторонних переговоров, проходивших в начале февраля между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с переговорами в ОАЭ.

Издание The Wall Street Journal писало о том, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины. Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред