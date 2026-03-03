Укр
"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

Анна Ярославская
3 марта 2026, 08:53
Давление на Одессу может рассматриваться как попытка вернуть влияние в Чёрном море.
Одесса
Коваленко раскрыл военное значение Одессы для Москвы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Коваленко:

  • Одесса — ключевой логистический узел юга Украины
  • Дело не в "сакральности", а о контроле над Чёрным морем
  • России нужен выход кПриднестровью

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о военном значении Одессы для России.

По его словам, если отбросить пропагандистскую риторику о "сакральности" города, речь идёт прежде всего о контроле над Чёрным морем. Причем речь идет фактически о полном контроле над акваторией, портовой инфраструктурой и логистикой.

видео дня

Эксперт отметил, что именно существование украинской логистики через Одессу мешает России установить полный контроль над Чёрным морем и ограничить поставки.

"Одесса — ключевой город на юге Украины, через который проходит значительный грузопоток — как гражданский, так и грузов двойного назначения. Именно через этот город осуществляется важная логистическая коммуникация, которая мешает России установить контроль над Черным морем и ограничить или остановить поставки, в частности грузов двойного назначения", - объяснил Коваленко в интервью Главреду.

Коваленко считает, что гипотетически Москва может рассматривать попытки давления на Одессу как способ вернуть контроль над морским пространством и лишить Украину одного из важнейших логистических узлов.

Кроме того, Одесса имеет стратегическое значение с точки зрения возможного выхода к непризнанному Приднестровью и дальнейшего усиления влияния в регионе, включая Молдову.

Таким образом, по оценке аналитика, подход России к Одессе носит прагматичный и комплексный характер и выходит за рамки идеологических заявлений.

Угрозы для Одессы и оборона города

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска могут иметь три сценария для прорыва в Одессу и захвата города, который остается стратегической целью Кремля. Однако украинское командование осуществляет комплекс мер по противодействию планам врага.

Одессу и область готовят к круговой обороне. Создается разветвленная система помех, что сделает возможное вражеское наступление технически невозможным. Активно привлекаются гражданские - от студентов до пенсионеров, которые проходят обучение на полигонах под руководством инструкторов.

во время трехсторонних переговоров, проходивших в начале февраля между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с переговорами в ОАЭ.

Издание The Wall Street Journal писало о том, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины. Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Китайский гороскоп на сегодня 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Китайский гороскоп на сегодня 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

