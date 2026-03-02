Укр
"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

Дарья Пшеничник
2 марта 2026, 20:11
В результате ударов были ликвидированы десятки высокопоставленных чиновников Тегерана.
Трамп не исключает отправки наземных войск США в Иран / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Главное из новости:

  • Трамп не исключает ввода войск в Иран
  • Epic Fury опережает график операции
  • США заявляют о десятках ликвидированных лидеров Тегерана

США могут рассмотреть отправку сухопутных войск в Иран, если этого потребует развитие операции Epic Fury. Об этом президент Дональд Трамп заявил в комментарии для New York Post, подчеркнув, что не исключает ни одного сценария, если он будет "необходим для достижения целей".

Что сказал Трамп

Американский лидер подчеркнул, что не будет повторять традиционные заверения президентов об отсутствии планов по введению войск:

"Я не говорю, что войск не будет. Я говорю: вероятно, они не понадобятся - или будут, если это будет необходимо".

По его словам, операция Epic Fury продвигается "значительно быстрее, чем ожидалось". Трамп заявил, что в результате ударов были ликвидированы десятки высокопоставленных представителей иранского руководства.

Операция может завершиться раньше

1 марта президент предполагал, что кампания против Ирана продлится около четырех недель. Однако теперь он намекает на возможное сокращение сроков.

Трамп сообщил, что американские силы достигли результатов, которые планировались на несколько недель, буквально за сутки:

"Мы идем по графику, значительно опережая его в плане лидеров – 49 убитых. Это должно было занять, как мы считали, не менее четырех недель, а мы сделали это за один день".

Контекст

Операция Epic Fury стала ответом Вашингтона на действия Тегерана, которые США расценивают как угрозу для своих интересов и союзников в регионе. Заявления Трампа свидетельствуют, что Белый дом готов к дальнейшей эскалации, если дипломатические или военные цели не будут достигнуты воздушными ударами.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину - мнение журналиста

Как писал Главред, длительная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня, из-за чего война России против Украины рискует отойти на второй план. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что в настоящее время ведущие мировые СМИ сосредотачивают основное внимание именно на событиях на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на восприятие ситуации международной аудиторией. По его мнению, наибольший резонанс на Западе вызывают те события, которые имеют прямое влияние на повседневную жизнь людей или их экономические интересы.

"Массовая атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - объяснил журналист.

Операция США против Ирана - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран во время атак беспилотниками применяет тактику, которая напоминает подходы России в войне против Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Кроме того, в Иране сообщили о повреждении крупного ядерного объекта в Натанзе, одном из ключевых центров их ядерной программы, в результате ударов США и Израиля. Посол страны в ООН подтвердил, что атакой был поражен именно Натанз.

Также Трамп заявил, что США планируют продолжать операцию против Тегерана, и прогнозирует, что она может продлиться около четырех-пяти недель.

Об источнике: New York Post

New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенье. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

