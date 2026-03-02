В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

https://glavred.info/ukraine/v-treh-oblastyah-ukrainy-potrebiteli-bez-sveta-minenergo-nazvalo-prichinu-10745279.html Ссылка скопирована

Минэнерго сообщило о последствиях ночной атаки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Минэнерго (иллюстративное)

Главное:

РФ атаковала объекты энергетики

Без света потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях

В ряде регионов действуют почасовые отключения

Россия ночью 2 марта атаковала объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких регионах Украины потребители остались без электричества. Об этом сообщило Минэнерго.

Под ударом оказались объекты энергетики в прифронтовых и приграничных областях. В результате обстрелов в Донецкой, Запорожской и Сумской областях часть потребителей осталась без электроснабжения.

видео дня

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов", - подчеркнули в Минэнерго.

В ряде регионов действуют графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Актуальную информацию публикуют региональные операторы системы распределения.

В Минэнерго призвали потребителей экономно пользоваться электроэнергией в течение дня, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Атомная генерация / Инфографика: Главред

Какими будут отключения весной - прогноз нардепа

Народный депутат Сергей Нагорняк прогнозирует улучшение ситуации с отключениями света уже с марта. По его словам, ограничения будут менее продолжительными благодаря росту генерации от солнечных электростанций.

"Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах", - рассказал он.

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной и в большинстве областей действуют графики отключений В то же время, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, весной возможно улучшение.

Также 2 марта в части регионов вводят почасовые отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго. В Днепре и области будут действовать стабилизационные графики для всех подрядов.

Кроме этого, 2 марта в Киеве введут временные отключения света из-за повреждения энергосистемы после массированных ударов РФ. Привычного разделения на группы не будет - для каждого дома будет действовать индивидуальный график, поэтому соседние здания могут отключаться в разное время.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред