В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

Главное:
- РФ атаковала объекты энергетики
- Без света потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях
- В ряде регионов действуют почасовые отключения
Россия ночью 2 марта атаковала объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких регионах Украины потребители остались без электричества. Об этом сообщило Минэнерго.
Под ударом оказались объекты энергетики в прифронтовых и приграничных областях. В результате обстрелов в Донецкой, Запорожской и Сумской областях часть потребителей осталась без электроснабжения.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов", - подчеркнули в Минэнерго.
В ряде регионов действуют графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности. Актуальную информацию публикуют региональные операторы системы распределения.
В Минэнерго призвали потребителей экономно пользоваться электроэнергией в течение дня, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Какими будут отключения весной - прогноз нардепа
Народный депутат Сергей Нагорняк прогнозирует улучшение ситуации с отключениями света уже с марта. По его словам, ограничения будут менее продолжительными благодаря росту генерации от солнечных электростанций.
"Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах", - рассказал он.
Отключения света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной и в большинстве областей действуют графики отключений В то же время, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, весной возможно улучшение.
Также 2 марта в части регионов вводят почасовые отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго. В Днепре и области будут действовать стабилизационные графики для всех подрядов.
Кроме этого, 2 марта в Киеве введут временные отключения света из-за повреждения энергосистемы после массированных ударов РФ. Привычного разделения на группы не будет - для каждого дома будет действовать индивидуальный график, поэтому соседние здания могут отключаться в разное время.
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
