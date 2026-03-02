"Есть три кандидата": Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и намекнул на смену власти

Трамп заявил, что готов отменить санкции против Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя прагматичным партнером.

https://glavred.info/world/est-tri-kandidata-tramp-sravnil-iran-s-venesueloy-i-nameknul-na-smenu-vlasti-10745222.html Ссылка скопирована

Трамп назвал сроки операции против Ирана и допустил смену власти / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как долго США планируют проводить операцию в Иране

На какой сценарий рассчитывает Трамп

Кого США видят во главе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана и рассказал, как он видит дальнейшее развитие событий.

Сколько продлится операция

Операция в Иране может продлиться в течение "четырех-пяти недель".

видео дня

"Мы планировали 4-5 недель. Это не составит труда. У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, которые хранятся по всему миру, в разных странах", - сказал Трамп в телефонном интервью для The New York Times.

Трамп сравнил операции в Венесуэле и Иране

Когда его спросили о планах передачи власти, он отметил, что местные военные, включая КСИР, могут передать свое оружие народу.

"Если задуматься, они действительно сдадутся народу", - сказал лидер США.

Затем он предложил совершенно иную модель того, как может выглядеть переход власти в Иране, сославшись на свой недавний опыт в Венесуеле.

"Я думаю, что то, что мы сделали в Венесуеле - это идеальный, идеальный сценарий", - подчеркнул Трамп.

Издание отмечает, что его ответ подразумевал, что то, что сработало в Венесуэле, сработает и в Иране. Однако советники Трампа сказали ему, что огромные различия в культах и истории делают практически невозможным применение стратегии, использованной в Венесуеле, где действующее правительство осталось у власти после того, как согласилось выполнять указания США.

Трамп также заявил, что готов отменить санкции против Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя прагматичным партнером.

В то же время президент США отказался сказать, будет ли его администрация защищать народ Ирана, который он же и призывает свергнуть правительство.

"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Еще слишком рано", - сказал глава Белого дома.

Кто возглавит Иран

На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

"Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу", - добавил Трамп.

Но затем он описал сценарий, при котором иранский народ свергнет существующее правительство.

"И только от них будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорили об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность", - отметил американский лидер.

Ранее в воскресенье главный представитель Ирана по нацбезопасности Али Лариджани заявил, что страной будет руководить временный комитет. Так будет до тех пор, пока не выберут преемника верховного лидера.

Также известно, что Лариджани руководил внезапно прерванными переговоров по ядерной сделке с США, а в январе этого года администрация Трампа ввела против него санкции за его роль в подавлении антиправительственных протестов.

Трамп не ответил на вопрос о том, считает ли он, что Лариджани сможет возглавить правительство Ирана.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Военная операция США и Израиля в Иране - последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей Исламской Республики - "взять свою судьбу в собственные руки".

В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По данным агентства Fars News Agency, нападение произошло рано утром в субботу, когда Хаменеи "находился в своем кабинете в доме лидера" и "выполнял свои обязанности".

Также погиб командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, иранский министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам США на Ближнем Востоке.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Ответные удары Ирана затронули и другие страны региона.

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Чем полезны для Путина события в Иране?

Невмешательство России в события на Ближнем Востоке бьет по ее репутации мирового игрока, но в то же время открывает перед Кремлем новые политические возможности. Москва планирует использовать ситуацию в Иране как главный аргумент для оправдания своей агрессии против Украины. Об этом пишет издание Politico.

По словам российского политолога Владимира Пастухова, события в Тегеране станут для лидера РФ идеальным инструментом пропаганды. Путин будет использовать атаку США на Иран как подтверждение своей тезиса о том, что война в Украине была "превентивной мерой" против западной агрессии.

Этот нарратив позволит Кремлю продвигать идею, что Россия якобы защищается от судьбы, которая постигла Иран, даже если мирные переговоры о войне в Украине при посредничестве США потерпят крах.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред