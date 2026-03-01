Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Россияне не собираются прекращать удары по Украине, предупредил Владимир Зеленский.

Россияне готовят новые атаки по инфраструктуре

Разведка предоставляет информацию о новых ударах РФ

Россияне готовят новые атаки по инфраструктуре, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем, что россияне не собираются прекращать удары. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре", – сказал он в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что разведка предоставляет соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа и служба защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой.

"На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели максимум из возможного. По ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько непросто обеспечить 100% защиту от ракет и шахидов. Даже в странах залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, все равно сбивают не всю баллистику", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинский опыт защиты от "шахедов" во многом незаменим.

Зачем Россия наносит удары по энергетике: позиция эксперта

Эксперт Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев пояснил, что атаки на подстанции и ключевые линии электропередачи направлены на ослабление устойчивости украинской энергосистемы. Повреждение таких узлов снижает возможности быстро перенаправлять потоки электроэнергии между регионами.

В часы максимального потребления это вынуждает энергетиков вводить временные ограничения, чтобы избежать серьёзных сбоев и не допустить масштабных аварий, сохранив стабильность работы всей сети.

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

