Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производители

Названия кошачьих кормов часто вводят владельцев в заблуждение, и настоящий состав продукта может значительно отличаться от заявленного, указывают эксперты.

Как выбрать корм для кошек - какой должен быть состав на упаковке корма / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что скрывает кошачий корм

Какими должны быть ингредиенты корма для кошек

Как выбрать сухой или влажный корм для кошек

Индустрия кормов для домашних животных выглядит прозрачной только на первый взгляд. Яркие упаковки, громкие названия и обещания "натуральности" часто скрывают нюансы, которые производители не спешат объяснять покупателям. Зооэксперты и ветеринары проекта Cats.com в видео на YouTube поделились фактами, которые помогут владельцам кошек лучше понять, что на самом деле лежит в миске их любимца.

Главред выяснил, как выбрать корм для кошек.

Обманчивые названия: "с курицей" не означает "из курицы"

Один из самых неочевидных моментов — названия кормов. По словам эксперта Меллори, они часто создают ложное впечатление о составе продукта.

"Если корм называется "корм для кошек с курицей", он должен содержать не менее 3% курицы", — говорится в видео.

Формулировка "по рецепту с курицей" означает уже минимум 25% ингредиента, а название "куриный корм для кошек" — не менее 95%. Зато надпись "со вкусом курицы" вообще не предполагает конкретного процента мяса — достаточно лишь следов ароматизатора или побочных продуктов.

Первый ингредиент — не всегда главный

Многие владельцы кошек ориентируются на первый ингредиент в списке, считая его основным. Однако здесь есть важный нюанс.

"Ингредиенты указаны в порядке их веса до приготовления", — указывает Мелори.

По ее словам, мясо содержит много воды, поэтому после термической обработки его доля значительно уменьшается. В результате зерновые или растительные компоненты, разделенные на несколько позиций (например, кукуруза и кукурузный глютен), в сумме могут составлять большую часть корма, чем мясо.

Что скрывается за нечеткими формулировками

Еще один тревожный факт — несоответствие между этикеткой и реальным составом корма.

"Во время ДНК-тестирования кормов мы часто видим, что они содержат многочисленные виды животных, которые не указаны на этикетке", — указывает эксперт.

Фразы типа "побочные продукты животного происхождения", "мясная мука" или "океанская рыба" могут скрывать совсем не те ингредиенты, на которые рассчитывает владелец. В одном из исследований в составе кормов с "белой рыбой" даже находили уязвимые виды акул, которые не имеют высокой питательной ценности для кошек.

Можно ли кормить кота только сухим кормом

Сухой корм остается самым популярным вариантом из-за удобства и доступности. Однако эксперты Cats.com обращают внимание на его системный недостаток — недостаток воды.

"Кошки, которые едят сухой корм, в среднем потребляют в два раза меньше воды, чем те, которые едят влажный корм", — отмечает она.

Низкое потребление жидкости напрямую связано с проблемами мочевыводящих путей, особенно опасными для кошек-самцов, склонных к закупоркам.

Что должно быть указано в составе корма для кошек

Она добавляет, что информация о питательных веществах на упаковке также может вводить в заблуждение.

"Гарантированный анализ — это лишь набор минимальных и максимальных значений", — подчеркивает она.

Он не дает полной картины реального состава корма и не содержит данных об углеводах. Их количество владельцам приходится рассчитывать самостоятельно, вычитая сумму белков, жиров, влаги и золы из 100%.

Как выбрать корм для кота

Эксперты советуют обращать внимание на корма с четко прописанными ингредиентами: конкретные виды мяса, муки и жиров без обобщенных формулировок. Именно прозрачный состав позволяет понять, что на самом деле получает животное ежедневно.

