Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производители

Индустрия кормов для домашних животных выглядит прозрачной только на первый взгляд. Яркие упаковки, громкие названия и обещания "натуральности" часто скрывают нюансы, которые производители не спешат объяснять покупателям. Зооэксперты и ветеринары проекта Cats.com в видео на YouTube поделились фактами, которые помогут владельцам кошек лучше понять, что на самом деле лежит в миске их любимца.
Обманчивые названия: "с курицей" не означает "из курицы"
Один из самых неочевидных моментов — названия кормов. По словам эксперта Меллори, они часто создают ложное впечатление о составе продукта.
"Если корм называется "корм для кошек с курицей", он должен содержать не менее 3% курицы", — говорится в видео.
Формулировка "по рецепту с курицей" означает уже минимум 25% ингредиента, а название "куриный корм для кошек" — не менее 95%. Зато надпись "со вкусом курицы" вообще не предполагает конкретного процента мяса — достаточно лишь следов ароматизатора или побочных продуктов.
Первый ингредиент — не всегда главный
Многие владельцы кошек ориентируются на первый ингредиент в списке, считая его основным. Однако здесь есть важный нюанс.
"Ингредиенты указаны в порядке их веса до приготовления", — указывает Мелори.
По ее словам, мясо содержит много воды, поэтому после термической обработки его доля значительно уменьшается. В результате зерновые или растительные компоненты, разделенные на несколько позиций (например, кукуруза и кукурузный глютен), в сумме могут составлять большую часть корма, чем мясо.
Что скрывается за нечеткими формулировками
Еще один тревожный факт — несоответствие между этикеткой и реальным составом корма.
"Во время ДНК-тестирования кормов мы часто видим, что они содержат многочисленные виды животных, которые не указаны на этикетке", — указывает эксперт.
Фразы типа "побочные продукты животного происхождения", "мясная мука" или "океанская рыба" могут скрывать совсем не те ингредиенты, на которые рассчитывает владелец. В одном из исследований в составе кормов с "белой рыбой" даже находили уязвимые виды акул, которые не имеют высокой питательной ценности для кошек.
Можно ли кормить кота только сухим кормом
Сухой корм остается самым популярным вариантом из-за удобства и доступности. Однако эксперты Cats.com обращают внимание на его системный недостаток — недостаток воды.
"Кошки, которые едят сухой корм, в среднем потребляют в два раза меньше воды, чем те, которые едят влажный корм", — отмечает она.
Низкое потребление жидкости напрямую связано с проблемами мочевыводящих путей, особенно опасными для кошек-самцов, склонных к закупоркам.
Что должно быть указано в составе корма для кошек
Она добавляет, что информация о питательных веществах на упаковке также может вводить в заблуждение.
"Гарантированный анализ — это лишь набор минимальных и максимальных значений", — подчеркивает она.
Он не дает полной картины реального состава корма и не содержит данных об углеводах. Их количество владельцам приходится рассчитывать самостоятельно, вычитая сумму белков, жиров, влаги и золы из 100%.
Как выбрать корм для кота
Эксперты советуют обращать внимание на корма с четко прописанными ингредиентами: конкретные виды мяса, муки и жиров без обобщенных формулировок. Именно прозрачный состав позволяет понять, что на самом деле получает животное ежедневно.
