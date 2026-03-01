Укр
Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производители

Юрий Берендий
1 марта 2026, 15:49
Названия кошачьих кормов часто вводят владельцев в заблуждение, и настоящий состав продукта может значительно отличаться от заявленного, указывают эксперты.
Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производители
Как выбрать корм для кошек - какой должен быть состав на упаковке корма / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что скрывает кошачий корм
  • Какими должны быть ингредиенты корма для кошек
  • Как выбрать сухой или влажный корм для кошек

Индустрия кормов для домашних животных выглядит прозрачной только на первый взгляд. Яркие упаковки, громкие названия и обещания "натуральности" часто скрывают нюансы, которые производители не спешат объяснять покупателям. Зооэксперты и ветеринары проекта Cats.com в видео на YouTube поделились фактами, которые помогут владельцам кошек лучше понять, что на самом деле лежит в миске их любимца.

Главред выяснил, как выбрать корм для кошек.

видео дня

Обманчивые названия: "с курицей" не означает "из курицы"

Один из самых неочевидных моментов — названия кормов. По словам эксперта Меллори, они часто создают ложное впечатление о составе продукта.

"Если корм называется "корм для кошек с курицей", он должен содержать не менее 3% курицы", — говорится в видео.

Формулировка "по рецепту с курицей" означает уже минимум 25% ингредиента, а название "куриный корм для кошек" — не менее 95%. Зато надпись "со вкусом курицы" вообще не предполагает конкретного процента мяса — достаточно лишь следов ароматизатора или побочных продуктов.

Первый ингредиент — не всегда главный

Многие владельцы кошек ориентируются на первый ингредиент в списке, считая его основным. Однако здесь есть важный нюанс.

"Ингредиенты указаны в порядке их веса до приготовления", — указывает Мелори.

По ее словам, мясо содержит много воды, поэтому после термической обработки его доля значительно уменьшается. В результате зерновые или растительные компоненты, разделенные на несколько позиций (например, кукуруза и кукурузный глютен), в сумме могут составлять большую часть корма, чем мясо.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что скрывается за нечеткими формулировками

Еще один тревожный факт — несоответствие между этикеткой и реальным составом корма.

"Во время ДНК-тестирования кормов мы часто видим, что они содержат многочисленные виды животных, которые не указаны на этикетке", — указывает эксперт.

Фразы типа "побочные продукты животного происхождения", "мясная мука" или "океанская рыба" могут скрывать совсем не те ингредиенты, на которые рассчитывает владелец. В одном из исследований в составе кормов с "белой рыбой" даже находили уязвимые виды акул, которые не имеют высокой питательной ценности для кошек.

Можно ли кормить кота только сухим кормом

Сухой корм остается самым популярным вариантом из-за удобства и доступности. Однако эксперты Cats.com обращают внимание на его системный недостаток — недостаток воды.

"Кошки, которые едят сухой корм, в среднем потребляют в два раза меньше воды, чем те, которые едят влажный корм", — отмечает она.

Низкое потребление жидкости напрямую связано с проблемами мочевыводящих путей, особенно опасными для кошек-самцов, склонных к закупоркам.

Что должно быть указано в составе корма для кошек

Она добавляет, что информация о питательных веществах на упаковке также может вводить в заблуждение.

"Гарантированный анализ — это лишь набор минимальных и максимальных значений", — подчеркивает она.

Он не дает полной картины реального состава корма и не содержит данных об углеводах. Их количество владельцам приходится рассчитывать самостоятельно, вычитая сумму белков, жиров, влаги и золы из 100%.

Как выбрать корм для кота

Эксперты советуют обращать внимание на корма с четко прописанными ингредиентами: конкретные виды мяса, муки и жиров без обобщенных формулировок. Именно прозрачный состав позволяет понять, что на самом деле получает животное ежедневно.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
