"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

Операция под кодовым названием "Синий нарушитель" была проведена в течение последних нескольких часов.

Военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ / коллаж: Главред, фото: @FranckenTheo

Кратко:

Бельгийские военнослужащие высадились на борт нефтяного танкера

Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста

Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота". Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен на своей странице в X.

По словам Франкена, операция под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов.

Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" России.

"Сейчас судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", - отметил он.

Позже министр обороны анонсировал дальнейшее уничтожение кораблей "теневого флота" РФ.

"Без своего теневого флота Путин не может вести войну против невинных украинцев. Поэтому мы уничтожаем эти корабли. Один за другим. Пока его агрессивная война не прекратится. Бельгия, возможно, и является небольшой страной. Но мы являемся основателями НАТО и ЕС и серьезно относимся к своим обязанностям", – отметил он.

Франкен подчеркнул, что "после лет упадка и отказа от своих обязанностей Бельгия, наконец, вернулась".

"Когда это важно, мы не скрываемся. Мы выступаем", – резюмировал глава бельгийского оборонного ведомства.

Россия меняет тактику торговли "теневого флота" - эксперт

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, Россия вынуждена искать альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей "теневым флотом", постепенно меняя маршруты и повышая стоимость собственных схем.

По оценке Лакийчука, важную роль играют и балтийские порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где российская сторона считает свои танкеры относительно защищенными. Суда так называемого "теневого флота" там чувствуют себя довольно уверенно и даже привлекаются к диверсионным действиям на территории европейских государств.

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в состав "теневого флота" страны-агрессора России. РФ использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

Ранее Соединенные Штаты Америки перехватили танкер "теневого флота" РФ Aquila II в Индийском океане. Танкер нарушил санкционный режим, введенный Трампом.

