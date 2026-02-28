РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

Ситуация в Запорожье постепенно стабилизируется, в то время как враг концентрирует силы на севере Донецкой области.

РФ интенсивно перебрасывает войска на север Донецкой области/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Кратко:

РФ интенсивно перебрасывает войска на север Донецкой области

Подразделения из Херсонской области и Крыма перемещают через Мариуполь по железной дороге

Россия интенсивно перебрасывает войска на север Донецкой области, пытаясь проникать небольшими группами.

Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, туда перемещаются вражеские подразделения, базирующиеся в Херсонской области и в Крыму, их грузят по железной дороге через Мариуполь.

Где концентрируется враг

По его словам, крупные подразделения Росгвардии, которые ранее заводились в Запорожской области для удержания фронта и выполнения функций заградительных отрядов, были переброшены на территорию Ростовской области. В отношении Запорожья врагу не удается достичь своих целей. Ситуация в отношении Гуляйполя стабилизируется, добавляет Андрющенко.

Отмечается, что на других направлениях оккупанты подтянули максимум сил, которые могли собрать. Но там у оккупантов не складывается с атакующим потенциалом.

"Поэтому они пытаются концентрироваться на севере. Думаю, что в ближайшие дни, когда стабилизируется погода, мы увидим попытки в направлении Часов Яра, Покровска, возможно, по другим участкам, в частности, на Сумщине и так далее", - предположил руководитель Центра изучения оккупации.

По его словам, сейчас Запорожью можно "немного выдохнуть" и наблюдать, как масштабируется оборона, если она контролируется, и как срываются наступления, в частности ударами по энергоструктуре.

"С другой стороны, север нужно готовить. Как только мы согласовали с россиянами временное локальное примирение на Запорожской АЭС, они сразу пошли на север Донецкой области. То есть кого-то они там держат и перебрасывают их дальше. Это уже не впервые. Это не очень хорошая тенденция, но мы должны ее учитывать", - подчеркнул Андрющенко.

Какая будет ситуация на фронте весной 2026 года - мнение военного

Как писал Главред, командир полка 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что с приходом весны ситуация на фронте может обостриться.

Он отметил, что в течение последнего года противник существенно усовершенствовал взаимодействие между малыми пехотными подразделениями и операторами беспилотников. В то же время в Вооруженных силах Украины такая слаженная интеграция пока еще не достигла соответствующего уровня.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", – отметил Филатов.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

Напомним, Главред писал, что в районе Константиновки-Дружковки ВСУ имели тактические успехи, о чем свидетельствуют геолокационные материалы. Украинские военные держат под контролем железнодорожную станцию, а также аналитики не фиксируют российские позиции западнее трассы Т-0504 на юге города.

Ранее стало известно, что на Лиманском направлении, несмотря на в 6, а местами и в 10 раз превосходящую силу противника, украинские военные держат оборону на пути ударного кулака 20-й армии России.

Накануне аналитики сообщили, что оккупанты имеют территориальные успехи вблизи села Резниковка Северской городской общины Бахмутского района. Кроме того, армия РФ продвинулась возле сел Пазено и Приволье.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

