Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

Президент подчеркнул, что сейчас в Украине много вопросов с безопасностью.

Проведение выборов в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления Зеленского:

Выборы в Украине невозможны без прекращения огня

Планов проводить выборы в ближайшие месяцы нет

Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами

Выборы в Украине проведут только в случае прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"То есть до прекращения огня, конечно, нет. Иначе нужно что-то невероятное придумать, как гарантировать безопасность людей. Я сказал: считаю, это невозможно", - говорится в заявлении. видео дня

Президент отметил, что невозможно провести выборы во время военного положения, потому что это запрещает закон. Однако, по его словам, "некоторые" этого не понимают.

"Я понял, что для некоторых это не аргумент. Закон не аргумент для некоторых. Что я могу сделать? Другой мир. Поэтому я сказал: хорошо, нам нужна безопасность. Это правда, нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. Нам нужно, чтобы наши люди голосовали. У нас много вопросов с безопасностью. Мы не можем голосовать онлайн. Мы не можем проводить избирательную кампанию. Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами, под ракетами. Это странная позиция — проводить выборы (во время войны, — ред.)", — подчеркнул глава государства.

На вопрос, есть ли план проводить выборы в ближайшие месяцы, Зеленский ответил, что нет.

"Если у нас будет (прекращение огня, - ред.), если мы поймем последовательность окончания войны, если мы поймем, что мы очень близки, что Россия решит дать нам перемирие на избирательный период на два месяца, мы немедленно пойдем в парламент. Мы изменим закон, попробуем это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха. И, конечно, мы сможем провести выборы", - добавил Зеленский.

Он также ответил, планирует ли снова баллотироваться.

"Не знаю. Это зависит от обстоятельств. Это окончание войны или перемирие. Если мы подписали мирное соглашение с Путиным, и Трамп дал гарантии безопасности, или никто не дал, или частично дал. И мы понимаем, что люди понимают: есть выборы — это означает паузу в войне, и никто не дает слова, что это конец", - подытожил глава государства.

Сколько может длиться подготовка выборов

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко говорил, что Украине будет нужен стабильный и длительный период безопасности, чтобы подготовить изменения в избирательное законодательство и организовать сам процесс голосования — как в условиях военного положения, так и после его отмены.

По его словам, минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней.

"На сегодняшний день в нашем законодательстве существует два хорошо проработанных вида сроков. Это 90 дней - обычные выборы. И 60 дней - досрочные выборы", - отметил он.

Как сообщал Главред, ранее Зеленский заявлял, что даже при двухмесячном перемирии он готов говорить с парламентом и провести выборы.

Аналитики Института изучения войны говорили, что Кремль продолжает настаивать на проведении выборов в Украине, чтобы продвигать свое квазиутверждение о незаконности нынешнего украинского правительства. При этом единственным результатом, который удовлетворит РФ по итогам таких выборов, станет создание в Киеве пророссийского правительства.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, что выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров.

