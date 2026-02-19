"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборов

Президент заявил, что просил США повлиять на Путина ради временного прекращения огня, чтобы появилась возможность провести выборы.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-hochet-zamenit-menya-zelenskiy-nazval-uslovie-provedeniya-vyborov-10742027.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский сказал, при каких условиях возможны выборы в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

В Кремле хотели бы заменить его, используя политические или иные методы давления

Даже двухмесячное перемирие может стать основанием для обсуждения выборов с парламентом

Для проведения голосования потребуется изменение законодательства и поддержка Рады

Президент Владимир Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине и объяснил, возможно ли их провести во время войны.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский сказал, что в Кремле хотели бы его заменить.

видео дня

"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили раньше - физическое устранение или другие шаги", - сказал президент.

Зеленский отметил: если будет даже двухмесячное перемирие, он готов говорить с парламентом и провести выборы.

"И даже люди не поддерживают проведения выборов во время войны. Потому что даже если у вас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончания войны. Но даже в таком случае - если перемирие будет только на два месяца - возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир. Я сделаю все возможное, я поговорю с парламентом. Они изменят закон, надеюсь", - заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что россияне в ходе общения с американцами говорят, что по их мнению, выборы в Украине можно провести за неделю-две. Однако в РФ забывают, "что мы не Россия".

В частности, в Верховной Раде есть разные партии, но даже во время войны у них разные позиции по многим законам и множеству вопросов. Поэтому невозможно просто "надавить" и нельзя "сломать" парламент. По его словам, нужно иметь реальные основания, почему выборы нужно проводить прямо сейчас.

Резюмируя Зеленский добавил, что попросил США остановить главу Кремля Владимира Путина на несколько месяцев ради выборов. Если это произойдет, тогда он согласен провести выборы.

Смотрите видео - Зеленский сделал заявление о проведении выборов в Украине:

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования, писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля.

В окружении президента опровергли эту информацию. Сам Зеленский заявил, что впервые слышит о якобы объявленной дате выборов в Украине, и подчеркнул, что их проведение зависит от компонента безопасности.

Украине потребуется устойчивый и продолжительный период безопасности, чтобы подготовить изменения в избирательное законодательство и организовать сам процесс голосования — как в условиях военного положения, так и после его отмены. Минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней. Об этом заявил первый вице-спикер Верховная Рада Украины Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопросы проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Также мы писали о том, что Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что теоретически организовать выборы можно в любое время, даже при определенном отступлении от Конституции. Впрочем, главным вызовом остаются законность выборов и восприятие их результатов как западными партнерами, так и самими украинцами.

По словам Кошеля, оптимальным периодом для проведения голосования является время после демобилизации, когда военнослужащие смогут полноценно участвовать в выборах не только как избиратели, но и как активные участники политической гонки.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия). 1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины. 2006-2009 — директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины. 2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред