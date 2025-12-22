Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

Участие в группе будут принимать представители всех фракций и групп, ЦИК и профильных общественных организаций.

В Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Об этом 22 декабря сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения", - говорится в сообщении.

По словам Арахамии, обсуждение вопроса проведения выборов будет продолжаться на базе профильного Комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также к нему привлекут представителей всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии и общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

Отмечается, что на заседание будут приглашены представители СМИ. Дату и время заседания сообщат позже.

Возможно ли во время войны провести выборы в Украине

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в интервью Главреду рассказал, что теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует лишь один человек из многомиллионного населения страны.

"Но вопрос не только в юридической, но и в общественной легитимности, поскольку Россия обстрелами, терактами и другими действиями может существенно влиять на явку в отдельных регионах. Добавьте к этому невозможность голосования миллионов граждан за рубежом - и вопрос общественного восприятия результатов и избирательной кампании становится критическим", - указал он.

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна готова проводить выборы даже в военное время. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что для этого необходимо решить три ключевых аспекта.

Напомним, Зеленский поручил народным депутатам подготовить законопроект, который бы предусматривал возможность проведения выборов в условиях военного положения.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не допустит никакого влияния со стороны российского руководства на потенциальные избирательные процессы.

Он подчеркнул, что решение по организации выборов будут приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью и действующих правовых механизмов. По словам президента, страна-агрессор Россия и Путин не имеют и не будут иметь никакого контроля над украинским избирательным процессом.

О персоне: Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия). 1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины. 2006-2009 - директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины. 2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

