Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

Инна Ковенько
22 декабря 2025, 13:32
89
Участие в группе будут принимать представители всех фракций и групп, ЦИК и профильных общественных организаций.
В Раде формируют группу, которая займется вопросом выборов президента во время военного положения
В Раде формируют группу, которая займется вопросом выборов президента во время военного положения / Коллаж: Главред, фото: Shutterstock, ВРУ

Коротко:

  • В ВР формируют неотложную рабочую группу по вопросу проведения выборов во время войны
  • Участие в группе будут принимать все фракции и группы, ЦИК и профильные ОО
  • Дату и время заседания сообщат позже

В Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Об этом 22 декабря сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

видео дня

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения", - говорится в сообщении.

По словам Арахамии, обсуждение вопроса проведения выборов будет продолжаться на базе профильного Комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также к нему привлекут представителей всех фракций и групп парламента, Центральной избирательной комиссии и общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

Отмечается, что на заседание будут приглашены представители СМИ. Дату и время заседания сообщат позже.

В Раде создают рабочую группу по проведению выборов президента во время военного положения
В Раде создают рабочую группу по проведению выборов президента во время военного положения / Фото: скриншот

Возможно ли во время войны провести выборы в Украине

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в интервью Главреду рассказал, что теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует лишь один человек из многомиллионного населения страны.

"Но вопрос не только в юридической, но и в общественной легитимности, поскольку Россия обстрелами, терактами и другими действиями может существенно влиять на явку в отдельных регионах. Добавьте к этому невозможность голосования миллионов граждан за рубежом - и вопрос общественного восприятия результатов и избирательной кампании становится критическим", - указал он.

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна готова проводить выборы даже в военное время. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что для этого необходимо решить три ключевых аспекта.

Напомним, Зеленский поручил народным депутатам подготовить законопроект, который бы предусматривал возможность проведения выборов в условиях военного положения.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не допустит никакого влияния со стороны российского руководства на потенциальные избирательные процессы.

Он подчеркнул, что решение по организации выборов будут приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью и действующих правовых механизмов. По словам президента, страна-агрессор Россия и Путин не имеют и не будут иметь никакого контроля над украинским избирательным процессом.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия).

1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины.

2006-2009 - директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины.

2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада президентские выборы в Украине выборы в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

15:14Энергетика
Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапс

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапс

15:09Украина
Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Последние новости

15:14

В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

15:09

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапсФото

15:09

В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

14:40

Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

14:34

"Все уже знали": Фединчик рассказал, как ему изменяла Денисенко в браке

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:14

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

14:10

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

14:01

"Классический монтаж": Тарас Цымбалюк удивил признанием о родителях

13:53

Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

Реклама
13:32

Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

13:30

Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

13:28

Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие: ученые дали объяснение

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантовФото

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

Реклама
12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

Реклама
08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

06:54

США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

06:44

Вопрос, который стоит в глазах всего путинского окружениямнение

05:41

Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

04:45

Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

04:20

Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искатьВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду

03:16

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять