Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

Руслана Заклинская
5 февраля 2026, 19:58
Командир Грузинского национального легиона отметил, что штурмы стратегических городов обходятся россиянам от 600 до 1200 убитыми в сутки.
Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности 'второй армии' мира
Смогут ли россияне захватить Покровск / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Мамулашвили:

  • Покровск и Мирноград - одни из самых горячих направлений
  • Покровск россияне пытаются захватить более года без успеха
  • Украинские силы имеют реальные шансы удержать эти города

Покровск и Мирноград в Донецкой области остаются одними из самых горячих направлений фронта. Однако украинские силы имеют реальные шансы удержать эти города. Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

По словам военного, Покровск является важным логистическим узлом, который российские войска безуспешно пытаются захватить уже более года.

"Россия восемь месяцев пыталась захватить Бахмут и уже больше года пытается захватить Покровск, а это говорит об истощении и о том, что она не может воевать", - отметил Мамулашвили.

Командир отметил, что нынешнее продвижение россиян трудно назвать стратегическим успехом, ведь оно осуществляется в медленном темпе и с огромными человеческими потерями.

"Что касается перспектив российского продвижения, то российские войска не могут продвигаться - они идут маленькими шагами, которые стоят им 600-1200 человек убитыми в день. С такими потерями и такими крошечными шагами я сомневаюсь, что они смогут захватить полностью даже Покровск", - добавил он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какие у РФ планы на фронте

Экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил LB.ua, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными. По его данным, Москва стремится выйти на админграницы региона до конца марта-начала апреля, но Палиса сомневается в способности РФ выполнить эти задачи в установленный срок.

По словам эксперта, отдельной целью России является создание буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, а в идеале также в Днепропетровской области и на запорожском направлении. Цель таких зон - создать условия для дальнейшего наступления на Запорожскую и Херсонскую области. Палиса отметил, что пока это выглядит как "фантазия".

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении продолжается изнурительное противостояние, украинские воины ежедневно сдерживают около 50 боевых столкновений. Враг наращивает резервы, проводит спорадические штурмы и скрытое продвижение малыми группами.

Также Россия готовит масштабное наступление на Украину в апреле, утверждает эксперт Владислав Селезнев. Оккупанты передислоцируют силы, чтобы сосредоточить ресурсы в Донецкой, Луганской, а затем - в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал Главред, по данным ISW, российские войска смогут начать наземное наступление на Славянск не ранее чем через несколько месяцев. Наступление возможно с севера через Лиман или с востока через Северск, но темпы продвижения остаются медленными.

О личности: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

война в Украине Покровск война России и Украины Мамука Мамулашвили
