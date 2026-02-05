Укр
Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
5 февраля 2026, 15:23
Народная традиция предостерегает избегать домашних ссор и громких споров, ведь считается, что таким образом можно отпугнуть добрую судьбу.
Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить
Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 6 февраля
  • Что можно и нельзя делать 6 февраля
  • Приметы 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого преподобного Вукола. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 февраля

Святой Вукол жил в I веке. Он был учеником апостола Иоанна Богослова. Именно Иоанн поставил его епископом города Смирны (современный Измир в Малой Азии). Таким образом, Вукол принадлежит к первому поколению епископов, непосредственно поставленных апостолами.

Вукол возглавил Смирнскую христианскую общину в то время, когда церковь только формировалась и подвергалась постоянным преследованиям со стороны язычников.

Перед смертью святой Вукол рукоположил святого Поликарпа Смирнского (также будущего мученика и великого отца церкви) своим преемником еще один важный знак апостольской преемственности.

Святой Вукол умер мирно, не потерпев мученической смерти, что было редкостью для христиан того времени. Его похоронили недалеко от Смирны.

Церковный праздник 6 февраля - день памяти святого священномученика Силвана

Святой священномученик Силван жил в конце III - начале IV века, во время жестоких преследований христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане Галерии.

Он был епископом города Газы в Палестине - регионе, где язычество долго сохраняло свои позиции, а христианские общины существовали в условиях постоянной опасности.

Он был не только проповедником, но и настоящим духовным отцом, готовым идти за паствой до конца.

Святой Силван был арестован вместе с группой христиан - по церковному преданию, с 39 или 40 мучениками, среди которых были клирики и миряне. После продолжительных допросов и пыток их сослали на каторжные работы - заставили работать в каменоломнях.

Около 311-312 года святой священномученик Силван и его спутники были усечены мечом.

Приметы 6 февраля

  • Если на Святого Силвана солнечно, то будут продолжаться сильные морозы еще долго.
  • Оттепель 6 февраля - зима начинает ослабевать, но еще может вернуться.
  • Калина покрылась льдом - будет ветреная погода.

Что нельзя делать 6 февраля

Народная традиция предостерегает избегать домашних ссор и громких споров, ведь считается, что таким образом можно отпугнуть добрую судьбу. Не советуют ни одалживать деньги, ни выносить из дома вещи - по поверью, вместе с ними из дома может уйти счастье, поэтому лучше отложить это на другой день. Также 6 февраля не одобряют поспешные и судьбоносные шаги: важные решения, подписание соглашений или договоренности могут обернуться опрометчивыми авантюрами и непредсказуемыми последствиями.

Что можно делать 6 февраля

В день православного праздника верующие обращаются с молитвами к святому преподобному Уколу, прося его покровительства перед Господом. Чаще молятся за здоровье родных, укрепление семьи и исцеление от болезней. По народному представлению, святой Укол особенно заботится о делах сердца: к нему обращаются те, кто мечтает обрести любовь, встретить свою половинку и создать крепкую семью.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

