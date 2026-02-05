Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

Венс также допустил возможность сотрудничества с РФ, но при одном условии.

В Трампа высказались о прекращении войны в Украине

Ключевые тезисы:

Война РФ против Украины должна закончиться

Путин не имел права нападать на Украину

Позиция Трампа — работа с союзами и интересами

Война страны-агрессора России против Украины должна закончиться немедленно. США попытаются ее прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Униан.

По его словам, президент США Дональд Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину, но при этом допустил возможность сотрудничества со страной, если интересы с ней частично совпадают.

"Мы попытаемся это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества", - сказал Вэнс.

Он объяснил такой подход тем, что внешняя политика Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего" и прагматизме.

Вице-президент США также добавил, что позиция Трампа - не деление мира на "друзей" и "врагов", а работа с союзами и интересами.

"Можно не соглашаться со страной по большинству вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с кем угодно, что является инструментом завершения конфликтов", - подытожил Вэнс.

Что заставит Россию завершить войну

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявлял, что страна-агрессор Россия не сможет победить в войне против Украины.

По его словам, эта война стала для Кремля настоящим провалом и усиление давления на Путина будет способствовать ее завершению.

"Для Путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике. Дополнительное санкционное давление, в частности на теневой флот и энергетику России, а также усиление поддержки обороны и устойчивости Украины имеют решающее значение", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на достижение мира в Украине уже в ближайший год. Он подчеркнул, что поражение в войне с Россией будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы остается открытой для мирного урегулирования войны в Украине. В то же время он пригрозил продолжением ракетных и дронных ударов.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что окончания войны в ближайшей перспективе не будет, российский диктатор Владимир Путин будет продолжать играть свою игру.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

