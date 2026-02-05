Удар по кошелькам украинцев: ценники на один продукт упорно ползут вверх

Аналитики считают, что рост цен может быть временным явлением.

https://glavred.info/economics/udar-po-koshelkam-ukraincev-cenniki-na-odin-produkt-uporno-polzut-vverh-10738196.html Ссылка скопирована

Цены на свеклу в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине дорожает столовая свекла

Цены выросли до 6-11 гривен за килограмм

Это на 15% дороже, чем на прошлой неделе

В Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сейчас этот овощ продают по 6-11 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем неделей ранее.

видео дня

Отмечается, что повышать отпускные цены в этом сегменте фермерам позволяют сразу несколько факторов.

"Прежде всего, подорожанию способствует повышенный спрос на эту продукцию: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. При этом предложение данной продукции на рынке несколько ограничено, поскольку ряд хозяйств предпочитает воздерживаться от продаж в ожидании дальнейшего роста цен", — говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что продажи столовой свеклы в Украине на сегодняшний день все же ведутся в среднем на 47% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"Тенденция роста цен может быть временным явлением. Дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен", - подытожили в EastFruit.

Ситуация с овощами в Украине

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что овощи, несмотря на то, что дорожают достаточно стремительно, все равно сегодня дешевле, чем были год назад.

Он добавил, что тепличные овощи сейчас не очень подорожали, потому что спрос на них достаточно мал.

"Давайте не будем преувеличивать, пока я не предвижу никаких трагедий с овощами", — добавил экономист.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - что известно

Как сообщал Главред, яблоки на этой неделе неожиданно подорожали и стоят уже почти как экзотические фрукты. В прошлом месяце их стоимость была почти на 4 гривни меньше.

Цены на тепличные помидоры в Украине также в очередной раз выросли. Стоимость подскочила из-за сокращения предложения на внутреннем рынке.

Кроме того, в течение месяца цены на крупы и масло в Украине оставались относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit – это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред