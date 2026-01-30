Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина

Продукты в Украине будут дорожать, и не только из-за отключений электроэнергии. Что будет с ценами на хлеб, овощи и мясо, рассказал экономист Олег Пендзин.

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Не в последнюю очередь сейчас это происходит из-за длительных отключений электроэнергии по всей стране из-за атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Ведь этот фактор приводит к увеличению затрат производителей на производство и хранение, что в конечном итоге влияет на конечную цену и бьет по и без того сильно похудевшему за годы войны кошельку украинского покупателя.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду рассказал, почему и на сколько будут дорожать продукты в Украине в ближайшее время, рванут ли цены на продукты вверх из-за длительных отключений электроэнергии, что будет с ценами на хлеб, мясо, овощи, молочные продукты и масло, а также нужно ли запасаться продуктами из-за проблем в энергетике.

Как нынешние длительные отключения электроэнергии, когда порой свет появляется всего на три часа в сутки, скажутся на ценах на продукты питания? Ведь дорожает и производство, и хранение.

В течение последних лет, даже когда не было отключений света, у нас не было периодов, когда бы цены на продукты не росли. Продукты дорожают постоянно. Инфляция не прекращается: она может быть большей или меньшей, но дефляции у нас не было. У нас постоянно все дорожает.

Рост цен зависит от очень многих факторов. И отключение электроэнергии является лишь одним из них.

Впрочем, следует заметить, что, как правило, мы едим то, что производим в течение лета и собираем осенью. Собранное хранится, а хранение не бесплатное. Поэтому, независимо от того, дороже хранение или дешевле, оно все равно добавляет к цене продукта столько, сколько тратится на хранение. В процессе хранения и старения, например, зерновых, овощей и фруктов, они теряют свои потребительские качества. И это также влияет на цену. Этой продукции становится меньше, поэтому цена на нее объективно растет.

Поэтому в любом случае продукты будут дорожать.

Второй момент. Сегодня действительно приходится тратить больше на электроэнергию, которая используется для переработки и хранения. Но такие же большие расходы были и в прошлом, и в позапрошлом зимних сезонах, потому что и тогда были блэкауты. Кстати, в 2023 году блэкауты были еще хуже, ведь сейчас у большинства предприятий по крайней мере есть закупленные генераторы. Тогда это происходило впервые, и никто и думать не мог о таких вещах.

Следовательно, не стоит преувеличивать значение процессов, которые сейчас происходят. Сегодня труднее не крупным перерабатывающим предприятиям и не крупным торговым сетям, а малому и среднему бизнесу: у него меньший ассортимент, и расходы на электроэнергию будут распределяться на меньшее количество товарных позиций.

Бизнес в любом случае переложит эти дополнительные расходы на нас с вами, то есть на покупателей, повысив цены на товар. Поэтому главный вопрос – не насколько тяжело бизнесу, а в силах ли мы за это заплатить.

Сейчас все говорят о том, как тяжело бизнесу. Люди дорогие, бизнес все это перекладывает на наши с вами плечи! Нам тяжело. И когда государство пытается помогать бизнесу, его цель одна – чтобы бизнес меньше перекладывал эти дополнительные расходы на цену. Разве в январе мы стали намного богаче? Нет. Разве, придя в супермаркет и увидев литр подсолнечного масла за 120 гривен, будем его покупать? Нет.

Конечно, любой производитель стремится продать дороже, но он опирается на платежеспособный спрос населения – на наши с вами кошельки. Это и является основным тормозящим фактором роста цен. Потому что производитель не продаст дороже, чем покупатель способен заплатить.

Наши уважаемые молочники говорят: "Боже мой, у нас очень растут цены!". Но мы приходим в супермаркет и видим, что лежит украинский твердый сыр, а рядом с ним польский – более дешевый. Очевидно, что мы будем покупать польский. Поэтому молочники уже обратились в Министерство экономики с просьбой пересмотреть программу украинского кэшбэка, увеличив украинский кэшбэк по отношению к тем продуктам, которые конкурируют с импортом. Очень "весело", правда?

Кроме того, в каждом регионе есть свои особенности. Если средняя заработная плата в Киеве, согласно данным Госкомстата, составляет 40 тысяч гривен, то в некоторых других регионах она меньше 20 тысяч гривен. Понятно, где производитель может больше поднять цену, и она будет воспринята покупателем. Поэтому цены на продукты в Киеве будут расти больше, чем, например, на Франковщине и Тернопольщине.

Так что нужно исходить из основного – из нашего кошелька. Поэтому больше внимания следует уделять росту доходов населения и его платежеспособному спросу.

Какие именно группы товаров из-за фактора отключения света подорожают наиболее существенно и уже в ближайшее время?

Овощи, несмотря на то, что они дорожают достаточно стремительно, все равно сегодня дешевле, чем были год назад. Прежде всего потому, что в 2025 году мы собрали хороший урожай.

Молочные продукты будут дорожать, но они будут опираться на импорт, который стоит рядом.

С мясом будут очень большие проблемы, потому что его просто будут меньше покупать. Производители, конечно, будут рассказывать о том, как им тяжело, но цена на мясо особенно расти не будет. Куда больше?

То же самое будет и с ценами на яйца.

Хлеб будет дорожать примерно на 1-1,5% в месяц, не больше. Помните, сколько было красивых выходов производителей хлеба, которые рассказывали, что в ближайшие месяцы цена на хлеб вырастет на 20%?

Помню, как в конце 2025 года, когда отключения электроэнергии еще не были столь продолжительными, Всеукраинская ассоциация пекарей предупреждала, что в 2026 году хлеб подорожает как минимум на 20%, но цена на социальный хлеб останется стабильной. Возможно, теперь прогноз изменится, и подорожание будет более существенным?

Если сравнить цену на хлеб в декабре 2024 и в декабре 2025 годов, то хлеб подорожал на 13%. То есть произошло подорожание на 25% за весь 2025 год, а это примерно на 1-1,5% ежемесячно. Так будет и дальше, ничего нового с хлебом не будет.

Как проблемы со светом отразятся на ценниках на подсолнечное масло?

Возможно, весной цена литра масла составит 100 гривен. Но всегда нужно помнить, что Украина производит 5 миллионов тонн масла. Внутренний рынок потребления – это 500 тысяч тонн. То есть 90% масла, которое мы производим, отправляем на экспорт. С этой точки зрения, производители масла должны иметь определенные социальные обязательства, ведь платежеспособный спрос населения на данный момент не вытянет 100-120 гривен за литр масла. Его просто не будут покупать.

В целом, я думаю, что инфляция за январь вырастет примерно на 2-2,5%. То есть, если сегодня инфляция составляет 10%, то будет 12%. Это максимум, которого можно ожидать, несмотря на все те вещи, о которых сейчас много говорят.

Аналитики EastFruit отмечали, что с середины января морковь и картофель подорожали на 15-16%. Это связано с теми факторами, о которых вы говорили в начале разговора: овощей становится меньше, хранение дорожает и т.д.? Или подорожанию овощей "борщевого набора" способствуют и другие факторы?

К этому приводят именно те факторы, которые мы назвали.

А что будет с ценами на тепличные овощи, производство которых очень зависит от электроэнергии?

Разве мы не можем обойтись без свежих помидоров? Думаю, легко.

Тепличные овощи сейчас не очень подорожали, потому что их не особо и берут. В структуре потребительской корзины украинца тепличные овощи занимают менее 1%. Одно дело – Киев и Le Silpo в Mandarin Plaza, где цены такие, что люди выходят из магазина с квадратными глазами. Но там отоваривается соответствующий контингент, который вообще не считает денег. Но такого контингента меньше 0,1% в Украине. Так что это не показатель. Конечно, мы можем зайти туда, сфотографировать ценники, а потом сказать: "Только посмотрите, как в Украине выросли цены!". Но это будет ложь и перекручивание.

Да, если мы с вами сейчас не будем хайповать, то не продадим новость. Впрочем, давайте не будем преувеличивать, пока я не предвижу никаких трагедий с овощами. Сравните, сколько стоил картофель год назад – в этом году он на 20% дешевле, чем в прошлом.

И это мы еще едим собственные запасы картофеля, а не импортный. А в прошлом году в это время уже был импортный.

Именно так, импортный картофель приедет в Украину не раньше апреля. И это уже будет молодой картофель из Египта и Израиля. Сейчас мы едим свой, украинский, картофель. А в предыдущем сезоне импортный картофель мы покупали уже в ноябре 2024 года.

С чем связано удешевление сливочного масла в середине января? Цены упали после новогодних праздников, или это будет длительная тенденция, и определенные виды молочной продукции могут все-таки дешеветь?

Это была общая ситуация в мире, которая привела к тому, что цены на сливочное масло повсюду вдруг существенно упали. Причин было достаточно много. Прежде всего, увеличение производства молочных продуктов в странах Латинской Америки. Кроме того, снизился общий уровень потребления сливочного масла в мире. Вот это и вызвало падение цен.

На сегодняшний момент стоимость сливочного масла ниже, чем фактическая себестоимость для товаропроизводителей. То есть сегодня каждый килограмм сливочного масла идет в убыток производителям.

Впрочем, я думаю, что эта ситуация изменится, и цена на сливочное масло будет расти уже в феврале. Но украинцы едят не так много сливочного масла – больше растительные масла: для нас сливочное масло слишком дорогое.

Опять-таки сходите в супермаркет и посмотрите на полку со сливочным маслом – сколько там импорта: там куча сливочного масла из Италии, Польши и других стран Европы. Почему? А потому что оно дешевле украинского.

Какие группы товаров порадуют население тем, что цены на них останутся на прежнем уровне (по крайней мере, оснований для их подорожания из-за отключения света или по другим причинам нет)? Возможно, что-то даже подешевеет?

Да нет, я думаю, что самой большой радостью для нас будет незначительный рост цен. По крайней мере хлеб точно будет радовать – цена вырастет не более чем на 1% за месяц. А так, я сейчас не вижу направлений, где возможно падение цен.

Мы не говорили о рыбе и другом импорте, но рыба – это глубокая заморозка, то есть на фоне отключений света вырастут расходы на морозильники. Плюс гривна немного падает и добавляет к импорту дополнительные средства. Вообще не думаю, что хоть какие-то позиции будут терять в цене в ближайший месяц.

После новогодних праздников и ажиотажа, например, курятина немного подешевела, не вернутся ли теперь, учитывая отключения электроэнергии, цены на нее до предпраздничного уровня или, может, даже подскочат выше? Или цены на мясо будет сдерживать платежеспособность населения?

Да, цены на мясо будет сдерживать платежеспособность населения. Дешеветь по итогам января не будет ничего – будет либо плато цен, либо небольшой рост. А что будет в феврале, не знает никто. Сейчас бизнес так или иначе имеет определенные часы, когда подается электроэнергия. А вдруг ситуация с энергоснабжением ухудшится? А вдруг будут такие сильные морозы, что начнут замерзать города? А вдруг произойдет еще какая-то беда? Может быть так много факторов, которые будут и психологически, и материально давить на общество.

Мы выяснили, что платежеспособность населения является основным фактором формирования цены. Паника никогда не способствует нормальному ценообразованию – она, наоборот, ведет к росту цен.

Кстати, о панике. Что вы думаете о рекомендации МВД делать запасы еды и воды из-за ситуации в энергетике? Действительно ли возможны перебои с определенными группами товаров? И не спровоцирует ли такая рекомендация панику, которая в свою очередь подтолкнет цены к росту?

А разве наши люди прислушиваются к советам МВД? Разве у нас пожилые люди много "сидят" в интернете? Ну, сделали это заявление, и что? Разве это вызвало ажиотаж? Ничего абсолютно не происходит.

Так, например, и Кличко выходил с заявлением о том, что 700 тысяч человек выехали из Киева. Но это точно не соответствует действительности, потому что общий объем потребления продуктов питания в Киеве снизился максимум на 1,5%. У нас в Киеве 3,5 миллиона человек. Если бы уехало 700 тысяч или, грубо говоря, четверть населения, 25%, то мы бы это сразу почувствовали на спросе. Но этого нет.

Или другой пример – господин Лубинец говорит, что из Украины уехали 11,5 миллионов человек. Откуда эта цифра? ООН говорит о 7,8 млн, МИД Украины – о 8,2 млн.

Было также заявление Кличко, что следует массово уезжать из Киева. И что, много людей уехало? Людям некуда уезжать, особенно людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Или, может, местные власти оплатили какие-то пансионаты, куда киевляне могли бы уезжать? Так куда ехать людям?

У нас иногда звучат крайне безответственные заявления по тем или иным вопросам. Это касается и заявления МВД с призывом запасаться продуктами. Что людям есть и как греться – это точно не тема этого министерства. Прежде всего это вопрос местных властей. Я даже не хочу глубже комментировать эти вещи, потому что они точно не имеют отношения к ценообразованию.

Значит, никаких перебоев с продуктами из-за электроэнергии у нас не будет, и делать запасы нет необходимости?

Украина никогда не испытывала дефицита продуктов питания, особенно если был удачный год с хорошим урожаем. Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы по этому поводу начинать какие-то серьезные разговоры.

О персоне: Олег Пендзин Олег Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

