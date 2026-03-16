12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

Вы узнаете:
- Что нельзя выливать в раковину
- Какие вещи больше всего засоряют канализацию
- Почему нельзя выливать кофейную гущу
Канализация кажется надежной системой, которая работает сама по себе. Большинство людей привыкли считать, что мусоросборник или сильный поток воды способны справиться с любыми отходами. На самом деле же трубы рассчитаны только на жидкость и минимальные остатки, которых невозможно избежать во время мытья.
Главред собрал список вещей, которые категорически не стоит сбрасывать в канализацию, чтобы избежать засоров и дорогостоящего ремонта.
Кофейная гуща
Многие привыкли просто смывать кофейную гущу в раковину, пишет Martha Stewart. Но именно она часто становится причиной засоров: мелкие частицы не растворяются в воде, а слипаются между собой, образуя плотный слой. В результате трубы сужаются, и даже небольшое количество жира или пищевых остатков может вызвать засор. Рекомендуем использовать кофейную гущу в качестве удобрения для растений или добавлять в компост, ведь она богата азотом.
Яичная скорлупа
Измельченная скорлупа образует гранулы, которые легко соединяются с жиром и другими отходами. Они не растворяются в воде и остаются в трубах, создавая пробки. Зато ее можно высушить и измельчить — это популярный способ подкормки почвы кальцием. Во многих странах хозяева добавляют скорлупу в компост или даже в корм для домашней птицы.
Жир и масло
Сантехники называют жир "врагом номер один" для труб. Он быстро застывает и превращается в липкую массу, которая блокирует проход. Масло не затвердевает, но оседает на стенках и со временем тоже создает проблемы. Остатки масла рекомендуем собирать в металлическую банку, дать остыть и выбросить вместе с контейнером.
Рис и макароны
Даже после варки эти продукты продолжают набухать в воде. В трубах они расширяются, блокируя проход. Особенно опасны большие объемы риса или макарон после праздничных застолий.
Волокнистые овощи
Сельдерей, луковая шелуха или кукурузные листья — это настоящее испытание для мусоропровода. Волокна наматываются на лезвия, блокируя его работу. Попав в трубы, они образуют плотные клубки, которые легко задерживают другие отходы.
Лекарства
Фармацевтические препараты не засоряют трубы, но попадают в воду, нанося вред рыбам и другим водным обитателям. Исследования показывают, что остатки антибиотиков в воде могут способствовать развитию устойчивых бактерий. Поэтому лекарства следует сдавать в специальные программы утилизации в аптеках.
Краска
Остатки краски относятся к опасным отходам. Масляные и эпоксидные краски содержат токсичные вещества, которые вредят окружающей среде. Их сдают в специальные пункты утилизации. Латексную или акриловую краску можно выбрасывать только после высыхания — для этого ее смешивают с кошачьим наполнителем или оставляют на солнце.
Наклейки с фруктов
Маленькие наклейки с яблок или бананов кажутся безобидными, но они не растворяются в воде и легко прилипают к трубам. На очистных сооружениях они блокируют фильтры. Поэтому лучшее решение — снимать наклейки перед мытьем фруктов и выбрасывать их в мусор.
Косточки и фруктовые косточки
Твердые отходы повреждают лезвия мусоропровода и могут сломать его. В трубах они не разлагаются и остаются надолго. Их следует выбрасывать в мусор или компостировать, если это возможно.
Картофельная шелуха
Крахмал из кожуры превращается в липкую пасту, которая мгновенно забивает трубы.
Отбеливатель
Это средство коррозионное и опасное. Оно разрушает трубы и может вступать в реакцию с другими веществами, образуя токсичные соединения, в частности хлороформ. Отбеливатель утилизируют только через специальные пункты.
Мед
Мед липкий и способен кристаллизоваться, создавая плотные пробки в трубах. В воде он не растворяется полностью, а превращается в густую массу. Лучше выбрасывать его в мусор или использовать в кулинарии, если он еще пригоден.
Об источнике: Martha Stewart
