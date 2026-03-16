12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

Обычные кухонные отходы могут стать причиной серьезных проблем с трубами.

Что нельзя сбрасывать в канализацию — 12 вещей, которые забивают трубы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Что нельзя выливать в раковину

Какие вещи больше всего засоряют канализацию

Почему нельзя выливать кофейную гущу

Канализация кажется надежной системой, которая работает сама по себе. Большинство людей привыкли считать, что мусоросборник или сильный поток воды способны справиться с любыми отходами. На самом деле же трубы рассчитаны только на жидкость и минимальные остатки, которых невозможно избежать во время мытья.

Главред собрал список вещей, которые категорически не стоит сбрасывать в канализацию, чтобы избежать засоров и дорогостоящего ремонта.

Кофейная гуща

Многие привыкли просто смывать кофейную гущу в раковину, пишет Martha Stewart. Но именно она часто становится причиной засоров: мелкие частицы не растворяются в воде, а слипаются между собой, образуя плотный слой. В результате трубы сужаются, и даже небольшое количество жира или пищевых остатков может вызвать засор. Рекомендуем использовать кофейную гущу в качестве удобрения для растений или добавлять в компост, ведь она богата азотом.

Яичная скорлупа

Измельченная скорлупа образует гранулы, которые легко соединяются с жиром и другими отходами. Они не растворяются в воде и остаются в трубах, создавая пробки. Зато ее можно высушить и измельчить — это популярный способ подкормки почвы кальцием. Во многих странах хозяева добавляют скорлупу в компост или даже в корм для домашней птицы.

Жир и масло

Сантехники называют жир "врагом номер один" для труб. Он быстро застывает и превращается в липкую массу, которая блокирует проход. Масло не затвердевает, но оседает на стенках и со временем тоже создает проблемы. Остатки масла рекомендуем собирать в металлическую банку, дать остыть и выбросить вместе с контейнером.

Рис и макароны

Даже после варки эти продукты продолжают набухать в воде. В трубах они расширяются, блокируя проход. Особенно опасны большие объемы риса или макарон после праздничных застолий.

Волокнистые овощи

Сельдерей, луковая шелуха или кукурузные листья — это настоящее испытание для мусоропровода. Волокна наматываются на лезвия, блокируя его работу. Попав в трубы, они образуют плотные клубки, которые легко задерживают другие отходы.

Лекарства

Фармацевтические препараты не засоряют трубы, но попадают в воду, нанося вред рыбам и другим водным обитателям. Исследования показывают, что остатки антибиотиков в воде могут способствовать развитию устойчивых бактерий. Поэтому лекарства следует сдавать в специальные программы утилизации в аптеках.

Краска

Остатки краски относятся к опасным отходам. Масляные и эпоксидные краски содержат токсичные вещества, которые вредят окружающей среде. Их сдают в специальные пункты утилизации. Латексную или акриловую краску можно выбрасывать только после высыхания — для этого ее смешивают с кошачьим наполнителем или оставляют на солнце.

Наклейки с фруктов

Маленькие наклейки с яблок или бананов кажутся безобидными, но они не растворяются в воде и легко прилипают к трубам. На очистных сооружениях они блокируют фильтры. Поэтому лучшее решение — снимать наклейки перед мытьем фруктов и выбрасывать их в мусор.

Косточки и фруктовые косточки

Твердые отходы повреждают лезвия мусоропровода и могут сломать его. В трубах они не разлагаются и остаются надолго. Их следует выбрасывать в мусор или компостировать, если это возможно.

Картофельная шелуха

Крахмал из кожуры превращается в липкую пасту, которая мгновенно забивает трубы.

Отбеливатель

Это средство коррозионное и опасное. Оно разрушает трубы и может вступать в реакцию с другими веществами, образуя токсичные соединения, в частности хлороформ. Отбеливатель утилизируют только через специальные пункты.

Мед

Мед липкий и способен кристаллизоваться, создавая плотные пробки в трубах. В воде он не растворяется полностью, а превращается в густую массу. Лучше выбрасывать его в мусор или использовать в кулинарии, если он еще пригоден.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

