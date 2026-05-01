Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

Руслан Иваненко
1 мая 2026, 00:29обновлено 1 мая, 01:33
"Шахтер" пропустил уже на 21-й секунде и позволил "Кристал Пэлас" быстро захватить инициативу в полуфинале Лиги конференций.
Стандартные положения и контратаки принесли победу "Кристал Пэлас"

Кратко:

  • "Шахтер" уступил "Кристал Пэлас" 1:3 в полуфинале ЛК
  • Сарр забил на 21-й секунде — рекорд турнира
  • Очеретько сравнял счет, но Камада и Ларсен решили исход матча

"Шахтер" неудачно начал первый полуфинальный матч Лиги конференций, уступив английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в поединке, который запомнился быстрым стартом и высокой интенсивностью борьбы, пишет"Суспільне Спорт"

Английский клуб открыл счет уже на 21-й секунде игры: фланговый нападающий "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр оказался в нужном месте в штрафной площади и точно пробил в дальний нижний угол. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги конференций, сразу задав тон всему матчу.

Попытки "Шахтера" ответить

У "горняков" был шанс быстро ответить. На 27-й минуте после прострела Винисиуса Тобиаса и неудачной попытки Максенса Лакруа выбить мяч эпизод завершился угловым, но до реальной угрозы воротам соперника дело не дошло.

ФК "Шахтер"

После перерыва команда смогла вернуться в игру. На 48-й минуте после подачи с углового Кауан Элиас головой скинул мяч, а Олег Очеретько первым сыграл на добивании и сравнял счет — 1:1.

Ответ "Кристал Пэлас"

Впрочем, уже через несколько минут инициативу снова перехватили англичане. На 53-й минуте Дмитрий Ризник дважды спас ворота "Шахтера" после удара Сарра и добивания Жана-Филипа Матета, но на 58-й минуте после розыгрыша углового Даичи Камада в одно касание вывел "Кристал Пэлас" вперед.

Лига конференций

Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда ошибка "Шахтера" в центре поля привела к быстрой атаке. Камада отдал разрезную передачу на Йоргена Странда Ларсена, который установил окончательный счет — 3:1.

Итог матча

Ответный матч между "Шахтером" и "Кристал Пэлас" состоится в четверг, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч

Лига конференций. Полуфинал (первый матч) "Шахтер" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 1:3 Голы: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Как ранее писал Главред, в турецком Трабзоне бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) между россиянином Сергеем Гороховым и местным спортсменом Эмирханом Калканом завершился массовой дракой прямо на ринге.

Кроме того, донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне сохраняет шансы завоевать первый с 2009 года евротрофей в Лиге конференций УЕФА. В то же время "горняки" внимательно следят за ходом событий в трех европейских чемпионатах, ведь это может открыть для них путь к участию в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Напомним, что футболист сборной Украины Михаил Мудрик получил 4-летнюю дисквалификацию по делу о нарушении антидопинговых правил. Ранее игрок уже был временно отстранен от участия в соревнованиях на время расследования.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспильне Новости", "Суспильне Культура" и "Суспильне Спорт", пишет Википедия.

