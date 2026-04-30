Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секрет

Кристина Трохимчук
30 апреля 2026, 16:12
Актриса не стала скрывать своих секретов молодости.
Энн Хэтэуэй - секреты красоты
Энн Хэтэуэй - секреты красоты / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как сделать прическу с лифтинг-эффектом дома
  • Как повторить прическу Энн Хэтэуэй

Известная голивудская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла свой лайфхак, как сделать визуальную подтяжку лица дома. 43-летняя знаменитость, известная своим вечно молодым видом, пользуется секретной техникой прически, которая обеспечивает ей бесплатный лифтинг-эффект без вмешательства хирургов. Главред расскажет, как повторить секретную технику звезды в домашних условиях.

Прическа с лифтинг-эффектом

В соцсетях актриса поделилась видео с тем, как ей делают прическу для мероприятия. Оказалось, что парикмахеры звезды пользуются простым лайфхаком — они плотно натягивают небольшие пряди волос от висков, которые затем закрепляются на затылке, создавая мгновенную подтяжку лица без косметической хирургии. Как сообщает Hello Magazine, такой антивозрастной лайфхак очень эффективен, но требует осторожности.

Энн Хэтэуэй собирается на красную дорожку
Энн Хэтэуэй собирается на красную дорожку / скрин из видео

Как повторить прическу Энн Хэтэуэй

Стилист Даниэль Луиза объясняет, что правильно выполненная укладка создает красивый акцент на скулах и открывает взгляд. Чтобы добиться такого результата самостоятельно, следуйте этим шагам:

  1. Отделите две тонкие, аккуратные секции волос у висков или чуть выше линии ушей.
  2. Осторожно отведите их назад, заплетая в тугие косы или плотно скручивая в жгуты.
  3. Соедините пряди на затылке, используя маленькую резинку или незаметные невидимки.
  4. Перекройте место крепления основной массой волос, чтобы прическа выглядела максимально естественно.
Секрет лифтинг-укладки Энн Хэтэуэй
Секрет лифтинг-укладки Энн Хэтэуэй / скрин из видео

Минусы и предостережения экспертов

Несмотря на простоту, метод Энн Хэтэуэй имеет свои недостатки. Эксперт предупреждает о возможных последствиях неправильного использования лайфхака:

  • Головная боль: слишком сильное натяжение прядей вызывает дискомфорт и мигрень.
  • Повреждение волос: постоянное давление приводит к ломкости волос и травмирует линию их роста.
  • Ослабление корней: деликатная зона висков может пострадать, а волосы в этой области — со временем поредеть.
  • Категорически не рекомендуется спать с такой укладкой или использовать перетянутые резинки.

"Если прическа болит, значит, она сделана неправильно. Это должно быть случайным трюком для укладки, а не чем-то, на что полагаешься каждый день", — считает Даниэль Луиза.

Укладка Энн Хэтэуэй - смотреть видео:

@froartistry How to fake a facelift!!! This is too good ?????? #facelift#annehathaway#hairtrick♬ original sound - FRO?

Про персону: Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

