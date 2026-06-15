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Удар был не один: как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки

Ангелина Подвысоцкая
15 июня 2026, 09:42
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После нападения Киево-Печерская лавра закрыта для посетителей.
Киево-Печерская лавра после атаки
Россия атаковала Киево-Печерскую лавру / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Враг дважды за ночь нанес удар по святыне. Сейчас Лавра закрыта. Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook.

Как стало известно, один из "шахидов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника. Это было оборонительное сооружение XVII–XVIII веков — часть фортификационного комплекса Верхней Лавры.

"В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются. В целях обеспечения безопасности людей и сохранения памятников вход на территорию лавры для посетителей ограничен до завершения этих работ. О дате возобновления работы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

видео дня

  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева
  • Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026
    Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру 15.06.2026 Фото: ГСЧС, facebook.com/berezhna.tetyana, ГосЧС Киева

Известно, что представители ГСЧС разбирают конструкции собора, чтобы потушить возгорание внутри.

"Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Речь идет о наследии, которое принадлежит всему человечеству. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие!" — отметила Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что россияне ведут себя как террористы ИГИЛ, уничтожая культурное наследие Украины.

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят на века. И он проиграет эту войну. От Орды в XIII веке до нацистов и столетия киевские священные монастыри подвергались многочисленным варварским нападениям ... Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут умышленно повреждать Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", — написал Сибига.

Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и всех других международных механизмов, требуя немедленного ответа на действия оккупантов.

"Мы ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Нам нужны действия сейчас, чтобы остановить российское варварство", - написал министр.

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