Оккупанты били из Крыма и Курска: Украину накрыли 450 ракет и дронов, погибли спасатели

За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет разных типов, что максимально усложняло работу сил ПВО.

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Оккупанты били ракетами по Украине из Брянска, Курска и Крыма / Коллаж: Главред, фото: t.me/mon1tor_ua, ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Украину 50 ракетами и 400 дронами

Основной комбинированный удар пришелся на Киев

Тактика скоростных целей усложняла работу сил ПВО

В ночь на 15 июня российская оккупационная армия нанесла комбинированную массированную ракетно-дроновую атаку. Оккупанты применили более 50 ракет и более 400 дронов. Под основным ударом врага был Киев.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ночью помимо столицы армия РФ также атаковала Киевщину, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлограда, Кропивницкого, Черкасс, Шостки, Чернигова, Николаевщины, Житомирщины.

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"Враг применил большое количество баллистических ракет. В основном по Киеву и области. По нашим подсчетам, по меньшей мере, 20 единиц из Брянска и Курска. Также враг применил по меньшей мере 8 крылатых гиперзвуковых ракет Циркон из Крыма и Брянска", - говорится в сообщении.

Также оккупанты применили реактивные ударные БПЛА по Киеву и Киевщине типов "Бандероль/Герань-5".

Ближе к 03:00 ночи крылатые ракеты Х-101 были направлены в направлении Киева.

С полуночи враг запускал ударные и имитационные БпЛА разных типов в направлении Киевской области.

Приблизительный маршрут БпЛА и ракет во время атаки / t.me/mon1tor_ua

Мониторы отмечают, что военные армии РФ в очередной раз делают фокус на атаках большим количеством скоростных и гиперзвуковых целей. За короткий промежуток времени запускается большое количество ракет разных типов, что максимально усложняет работу сил ПВО.

"Сейчас известно, что есть погибшие, в том числе 5 спасателей ГСЧС, которые тушили пожар и их атаковали. Также известно о разрушении гражданской застройки, попадании в жилые дома", - сообщили на канале.

"Противник в течение утра может дополнительно атаковать отдельные населенные пункты. Берегите себя", - добавили мониторы.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Украину 15 июня 2026 - что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.

Произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры на площади около 800 кв. м. Продолжается ликвидация последствий.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" на площади 1000 кв. м.

Также пострадало расположенное на Крещатике здание Высшего антикоррупционного суда Украины. Там выбиты окна и поврежден фасад.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксированы падения обломков и возникли пожары в пяти районах.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что оккупанты ударили по региону ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Пострадали три человека, среди них ребенок.

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О ресурсе: monitor Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности. На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения. Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа. Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

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