В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

Польша рассмотрит вопрос о передаче ракет Patriot после падения ракеты Х-101 в 50 км от Люблина.

https://glavred.info/world/v-polshe-rezko-izmenili-poziciyu-po-peredache-ukraine-raket-dlya-patriot-10784741.html Ссылка скопирована

"Патриот" для Украины - Польша изменила свою позицию после удара российской ракеты по её территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Туск:

Безопасного неба нет ни в одной стране мира

Польша рассмотрит вопрос о поставках в Украину ракет для Patriot

Украинские эксперты будут привлечены к расследованию

Одна из российских крылатых ракет Х-101 во время массированной атаки на Украину в ночь на четверг нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 километрах от Люблина. После этого премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Укринформ.

О будущей поддержке Киева глава правительства говорил на месте падения боеприпаса в Люблинском воеводстве, уточнив, что будет работать над этим совместно с вице-премьером - министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем.

видео дня

"После этого инцидента мы совместно с господином премьером как можно скорее рассмотрим вопрос о дальнейшей помощи Украине, в частности о передаче следующих ракет для систем Patriot, если возникнет такая необходимость", - сказал Туск.

PURL / Инфографика: Главред

Отвечая на упреки о том, почему средства ПВО не остановили объект над территорией страны НАТО, премьер указал на общую ситуацию в мире.

"Нет такого неба - ни в США, ни в Израиле, ни в Украине, ни в России, - которое было бы на сто процентов безопасным", - подчеркнул глава польского правительства.

Действия военных во время инцидента польские власти, по словам Туска, поддерживают полностью. Заинтересованность в установлении обстоятельств падения ракеты и готовность присоединиться к расследованию уже выразили Соединенные Штаты, страны ЕС и Норвегия.

"Украинцы также предложили помощь в расследовании, мы воспользуемся помощью их экспертов", - подчеркнул Туск.

Тип боеприпаса и его происхождение премьер отдельно подтвердил в соцсети X.

"Прошлой ночью во время массированной ракетной атаки на Украину одна из крылатых ракет Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и упала в 50 км от Люблина. Ракета была оснащена боевой частью. Скорее всего, она была российской", - написал Туск позже.

Х-101 / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Нынешнее заявление контрастирует с позицией, которую Туск озвучил 14 июля. Во время брифинга он заявлял, что Польша не будет в дальнейшем поставлять ракеты Patriot в Украину из-за ограниченных арсеналов.

Как сообщало польское издание rp.pl, решение о передаче Украине пяти ракет Patriot, принятое в координации с НАТО и США, вызвало тогда в стране волну критики, которую премьер назвал необоснованной.

"В настоящее время мы не планируем подобных передач. Но я не поддерживаю антиукраинскую кампанию, развернувшуюся в Польше. Пока я остаюсь премьер-министром, Польша и впредь будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне против России", - подчеркнул Туск.

Patriot / Инфографика: Главред

Усилятся ли поставки ракет ПВО в Украину после ударов РФ - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду высказал мнение, что последние массированные российские удары по Украине вряд ли существенно повлияют на скорость принятия западными партнерами решений о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны. В то же время, по его мнению, эти атаки могут стать серьезным вызовом для НАТО.

Эксперт отметил, что, несмотря на надежды на ускорение соответствующих процессов, предыдущие многочисленные свидетельства российских военных преступлений и масштабных разрушений не смогли существенно повлиять на темпы европейских бюрократических процедур.

Вместе с тем Коваленко выразил надежду, что новые массированные удары России все же заставят НАТО оперативнее реагировать на угрозу и быстрее принимать решения об усилении поддержки Украины.

Дефицит ракет для ПВО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале El País отмечалось, что ПВО Украины пропускала 92% баллистических ракет. Данные о перехватах указывают на проблемы с защитой от баллистических ракет во время недавних атак. В частности, во время атак 2 и 6 июля из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли целей, а во время атаки 6 июля украинской ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 ракет.

Зеленский призвал международных партнеров сформировать зимний пакет из 300 ракет для систем Patriot. Он попросил рассмотреть возможность поставок по 100 ракет ежемесячно. Президент также сообщил, что лицензионное соглашение с Дональдом Трампом было согласовано и команды двух стран работают над реализацией этой договоренности.

Зеленский заявил, что баллистические ракеты РФ становятся новым вызовом, а в Украине наблюдается серьёзный дефицит ракет для ПВО. По его словам, отечественное производство позволяет сбивать дроны и другие цели, но пока не обеспечивает эффективного перехвата баллистических ракет.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред