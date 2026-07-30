Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

Юрий Берендий
30 июля 2026, 19:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Польша рассмотрит вопрос о передаче ракет Patriot после падения ракеты Х-101 в 50 км от Люблина.
В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot
"Патриот" для Украины - Польша изменила свою позицию после удара российской ракеты по её территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Туск:

  • Безопасного неба нет ни в одной стране мира
  • Польша рассмотрит вопрос о поставках в Украину ракет для Patriot
  • Украинские эксперты будут привлечены к расследованию

Одна из российских крылатых ракет Х-101 во время массированной атаки на Украину в ночь на четверг нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 километрах от Люблина. После этого премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Укринформ.

О будущей поддержке Киева глава правительства говорил на месте падения боеприпаса в Люблинском воеводстве, уточнив, что будет работать над этим совместно с вице-премьером - министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем.

видео дня

"После этого инцидента мы совместно с господином премьером как можно скорее рассмотрим вопрос о дальнейшей помощи Украине, в частности о передаче следующих ракет для систем Patriot, если возникнет такая необходимость", - сказал Туск.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Отвечая на упреки о том, почему средства ПВО не остановили объект над территорией страны НАТО, премьер указал на общую ситуацию в мире.

"Нет такого неба - ни в США, ни в Израиле, ни в Украине, ни в России, - которое было бы на сто процентов безопасным", - подчеркнул глава польского правительства.

Действия военных во время инцидента польские власти, по словам Туска, поддерживают полностью. Заинтересованность в установлении обстоятельств падения ракеты и готовность присоединиться к расследованию уже выразили Соединенные Штаты, страны ЕС и Норвегия.

"Украинцы также предложили помощь в расследовании, мы воспользуемся помощью их экспертов", - подчеркнул Туск.

Тип боеприпаса и его происхождение премьер отдельно подтвердил в соцсети X.

"Прошлой ночью во время массированной ракетной атаки на Украину одна из крылатых ракет Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и упала в 50 км от Люблина. Ракета была оснащена боевой частью. Скорее всего, она была российской", - написал Туск позже.

Х-101
Х-101 / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Нынешнее заявление контрастирует с позицией, которую Туск озвучил 14 июля. Во время брифинга он заявлял, что Польша не будет в дальнейшем поставлять ракеты Patriot в Украину из-за ограниченных арсеналов.

Как сообщало польское издание rp.pl, решение о передаче Украине пяти ракет Patriot, принятое в координации с НАТО и США, вызвало тогда в стране волну критики, которую премьер назвал необоснованной.

"В настоящее время мы не планируем подобных передач. Но я не поддерживаю антиукраинскую кампанию, развернувшуюся в Польше. Пока я остаюсь премьер-министром, Польша и впредь будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне против России", - подчеркнул Туск.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Усилятся ли поставки ракет ПВО в Украину после ударов РФ - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду высказал мнение, что последние массированные российские удары по Украине вряд ли существенно повлияют на скорость принятия западными партнерами решений о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны. В то же время, по его мнению, эти атаки могут стать серьезным вызовом для НАТО.

Эксперт отметил, что, несмотря на надежды на ускорение соответствующих процессов, предыдущие многочисленные свидетельства российских военных преступлений и масштабных разрушений не смогли существенно повлиять на темпы европейских бюрократических процедур.

Вместе с тем Коваленко выразил надежду, что новые массированные удары России все же заставят НАТО оперативнее реагировать на угрозу и быстрее принимать решения об усилении поддержки Украины.

Дефицит ракет для ПВО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале El País отмечалось, что ПВО Украины пропускала 92% баллистических ракет. Данные о перехватах указывают на проблемы с защитой от баллистических ракет во время недавних атак. В частности, во время атак 2 и 6 июля из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли целей, а во время атаки 6 июля украинской ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 ракет.

Зеленский призвал международных партнеров сформировать зимний пакет из 300 ракет для систем Patriot. Он попросил рассмотреть возможность поставок по 100 ракет ежемесячно. Президент также сообщил, что лицензионное соглашение с Дональдом Трампом было согласовано и команды двух стран работают над реализацией этой договоренности.

Зеленский заявил, что баллистические ракеты РФ становятся новым вызовом, а в Украине наблюдается серьёзный дефицит ракет для ПВО. По его словам, отечественное производство позволяет сбивать дроны и другие цели, но пока не обеспечивает эффективного перехвата баллистических ракет.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Польши Польша новости Украины ракетный удар атака дронов Налет дронов РФ на Польшу Удар по Польше
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

19:47Синоптик
В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

19:07Мир
Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

18:03Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночь

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночь

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

Последние новости

19:51

"Просто кайфую": Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

19:47

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

19:36

На работе готовят предложение — кого из знаков зодиака ждет неожиданность

19:16

Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине

19:10

Июль стал рекордным по количеству ракетных ударов РФ по Украине: Коваленко раскрыл деталимнение

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
19:07

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

18:59

Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

18:47

Закуска из баклажанов, которую съедят в первую очередь: рецепт за 15 минут

18:40

Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

Реклама
18:33

Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарийВидео

18:15

Как говорить правильно — "завідувач" или "завідуючий": ответ может удивить

18:05

Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

18:03

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

17:57

Призывал к ядерному удару по Украине: СБУ объявила подозрение режиссеру из РФ

17:53

Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, "убивающих" сигнал роутераВидео

17:19

Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас

17:08

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:00

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

16:43

Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

16:32

Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

Реклама
16:29

Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные врагиВидео

15:50

"Мне нравится": 96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать

15:50

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

15:39

Кто разбогатеет и купит жилье уже в августе 2026: гороскоп Таро на месяц

15:24

Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

15:05

Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай

14:18

РФ не случайно ударила по западу Украины: эксперт раскрыл коварный замысел врага

13:41

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

13:08

Странно, но гениально: почему хозяйки начали клеить двусторонний скотч на веникВидео

12:39

Кабмин утвердил налог на посылки: к чему теперь следует готовиться украинцам

12:29

Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

12:24

Не любовь, а вечный конфликт: какие знаки зодиака хуже всего подходят Скорпиону

12:20

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Овнам - время расставаться, Тельцам - отпустить

12:08

Баклажаны будут крупными и мясистыми: огородник объяснил, что нужно сделатьВидео

12:00

Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

11:35

Адская ночь: украинские звезды поделились кадрами обстрела Украины

11:29

Никакая не "резина": водителям рассказали, как на украинском правильно говорить о шинах

11:28

Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар РоссииФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

Реклама
10:52

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

10:49

Точка перезапуска: кому ретроградный узел принесет долгожданный прорыв

10:21

"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБРФото

09:53

Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объектВидео

09:47

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

09:34

Тодоренко пожаловалась, что не справляется с детьми

09:27

За одну ночь РФ ударила по 10 областям Украины, погибли люди: новые подробностиФото

08:56

Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым

08:35

РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

07:33

РФ ударила по Киеву и области, есть жертва и раненые: свежие подробностиФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять