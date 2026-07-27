Баллистика РФ становится новым вызовом: в Украине серьезный дефицит ракет для ПВО

Украина может сбивать множество воздушных целей собственным оружием, но не баллистические ракеты.

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Украине очень нужны ракеты для сбивания баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП

Что сообщил Зеленский:

Украина работает с партнерами, чтобы получить баллистические ракеты

Санкционное давление на РФ недостаточно, поскольку она наращивает производство ракет

Украина готова быстро производить ракеты для Patriot и делиться ими с партнерами

Украине уже несколько месяцев критически не хватает ракет для отражения массированных баллистических атак страны-агрессора России. Об этом в интервью Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас сосредоточен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и другими союзниками, которые могут предоставлять Украине средства и вооружение для защиты страны, а также ужесточать санкции против РФ.

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ПВО остается приоритетом Украины

Санкции против российского военного производства, по словам главы государства, были недостаточными, поэтому россияне могут наращивать производство баллистических ракет.

"Вот почему нам нужно как можно быстрее обеспечить противовоздушную оборону. Существует дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке... Украинское внутреннее производство позволяет нам сбивать дроны и многое другое, но мы не можем сбивать баллистические ракеты. Безусловно, мы на пути к созданию европейской антибаллистической системы ПВО. Но на это нужно время", - добавил Зеленский.

Трамп уже одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для Patriot. Но это не означает, что Вашингтон и Киев приняли решение и заполнили склады сотнями таких перехватчиков.

Patriot / Инфографика: Главред

"Мы в Украине можем работать очень быстро. С первых лет этой войны я обращался к американцам и европейцам с просьбой предоставить лицензии. Не навсегда, а только на время этой войны. Мы увеличим производство и будем делиться. Мы не будем продавать никому другому - только для нужд Украины и для наших партнеров, если им это понадобится", - подытожил глава государства.

Как РФ наращивает ракетный арсенал

"Главред" писал, что, по словам военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, с момента официального подтверждения договоренностей о производстве ракет для Patriot в Украине до появления готовой ракеты пройдет около двух лет, ведь сам процесс согласования контрактов и вопросов интеллектуальной собственности традиционно длится месяцами.

Россия сможет за это время изготовить более 1400 ракет "Искандер-М". Это данные экспертов, которые утверждают, что в настоящее время Россия ежегодно производит около 700 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М".

Укрепление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что США начали процесс передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot, переведя вопрос из плоскости политических обещаний в плоскость практической реализации.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров сформировать для Украины зимний пакет из 300 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Накануне Украина и Европейский Союз сделали первый официальный шаг к Drone Deal - крупному оборонному соглашению, которое впоследствии может распространиться на ракеты, средства ПВО и другое современное вооружение.

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