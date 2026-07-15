"Это только начало": Украина и ЕС договорились о масштабном производстве оружия

Украина и Европейский Союз начали развивать оборонное партнерство, которое в перспективе охватит не только беспилотники, но и ракеты, а также системы противовоздушной обороны.

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ЕС выделил миллиард евро на дроны для Украины / фото: Укринформ

Кратко:

Украина и ЕС подписали основу Drone Deal

ЕС выделил еще 1 млрд евро на дроны

В будущем соглашение охватит ракеты и ПВО

Украина и Европейский Союз сделали первый официальный шаг к Drone Deal - крупному оборонному соглашению, которое впоследствии может распространиться на ракеты, средства ПВО и другое современное вооружение.

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Президент Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Письмо о намерениях относительно стратегического промышленного партнерства, которое станет основой будущего соглашения, сообщает РБК-Украина.

Зеленский назвал подписание историческим этапом в отношениях между Киевом и Брюсселем.

"Мы сделали очень многое для интеграции оборонных возможностей и производств с европейскими. Украинская армия и украинский ОПК уже являются составной частью защиты всей Европы. Сегодня появился первый документ, который станет основой Drone Deal - крупного оборонного соглашения между Украиной и Европейским Союзом", - сказал президент.

О подписании документа фон дер Ляйен объявила во время торжеств по случаю Дня украинской государственности в Киеве - это уже ее 11-й визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России, сообщает Укринформ.

После дронов - ракеты и ПВО

Фон дер Ляйен подчеркнула, что новый формат партнерства принципиально меняет роль Украины в отношениях с Европой.

"Украина во многом прошла путь от покупателя до поставщика системы безопасности для Европы. Это также предполагает новый способ сотрудничества. Именно поэтому я рада вместе с вами, Владимир, начать новое партнерство между ЕС и Украиной в оборонно-промышленной сфере. То, что мы подписываем сегодня, - это наш собственный Drone Deal", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии объяснила, почему именно сейчас обе стороны готовы объединять ресурсы.

"События здесь и во всем мире показали нам, насколько важно для нашей безопасности иметь возможность задействовать проверенные в боях ресурсы. В Европе у нас уже есть огромный технологический и промышленный потенциал, который можно задействовать. И у нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении производства", - пояснила фон дер Ляйен.

По её словам, партнёрство предусматривает создание совместных предприятий, передачу технологий, обмен опытом и инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Стороны также планируют гармонизировать стандарты, устранить рыночные барьеры и укрепить цепочки поставок критически важных компонентов. После согласования условий Drone Deal Евросоюз рассмотрит возможность применить такую же модель сотрудничества к производству ракет и систем противовоздушной обороны.

Дополнительные миллиарды на дроны

Отдельно фон дер Ляйен объявила о новом транше военной помощи - еще 1 млрд евро на закупку дронов в рамках кредита на поддержку Украины на 2026–2027 годы. Она напомнила, что 30 июня ЕС уже выделил 4 млрд евро на беспилотники, а недавно одобрил планы финансирования еще на 10 млрд евро для закупки дронов, ракет и истребителей.

"Это только начало", - подытожила глава Еврокомиссии.

Зеленский также сообщил, что Украина рассчитывает на финансовую поддержку ЕС для реализации антибаллистической программы, запущенной 13 июля во Франции. Тогда во время заседания "Коалиции желающих" в Париже Украина вместе с девятью европейскими государствами дала старт антибаллистической коалиции, которая будет работать над развитием противоракетной обороны, созданием новых средств перехвата баллистических ракет и укреплением защиты европейского воздушного пространства.

Искандеров в РФ делают больше, чем Украине дают Patriot

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью "Главред" рассказал, что россияне производят больше ракет, чем Украина может получить ракет ПВО.

"Производство „Искандеров" у них составляет где-то 60–70 ракет в месяц. И, к сожалению, Россия производит больше „Искандеров", чем мы можем получить антибаллистических ракет для Patriot. Поэтому я считаю, что нужно рассказывать украинцам об этой ситуации. Зачем жить в иллюзиях? Нужно понимать, что когда есть мировая проблема, она касается и нас. Я говорю об антибаллистических ракетах. Необходимо, чтобы все жители понимали: так живут многие города в Украине уже много лет. То, что Киев или Днепр находились под защитой, - это хорошо. Но сейчас ситуация сложнее", - подчеркнул он.

Он подчеркивает, что нужно укрываться, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Нужно понимать: если не будет ракет, будут атаки на нашу энергетику, причем более мощные. И непонятно, что будет зимой. Если у них сейчас есть возможность атаковать и достигать 100% попаданий по объектам, это станет проблемой для нашей энергетической инфраструктуры", - заявил он.

Система Patriot / Инфографика: Главред

Критическая ситуация со средствами ПВО

Напомним, ранее директор Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал проблемы украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что низкая эффективность перехвата баллистических ракет существенно повлияет на дальнейший ход переговоров о поставках систем Patriot.

По данным газеты El País, во время двух масштабных атак на Киев, произошедших 2 и 6 июля, из 53 запущенных баллистических ракет 49 достигли своих целей. Таким образом, эффективность российских ударов превысила 92%. В частности, во время атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.

Как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал свою позицию относительно перспектив укрепления противовоздушной обороны Украины. Эксперт обратил внимание на сложные перспективы скорейшего предоставления Украине новых систем ПВО и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для устранения дефицита перехватчиков.

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Об источнике: El País El País - самая тиражная ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (наряду с "El Mundo" и "ABC"). Газета El País, офис которой расположен в Мадриде, принадлежит испанскому медиаконгломерату PRISA. Газета была основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, сообщает Википедия.

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