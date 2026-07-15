Зачем зарывать ржавые гвозди под деревьями: как именно железо влияет на сад

Зачем закапывают гвозди под деревьями и действительно ли это помогает саду - почему агрономы опровергают этот и чем заменить гвозди для получения урожая.

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Зачем закапывать гвозди под деревьями / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Зачем раньше закапывали металл под деревьями

Работает ли старый метод на самом деле

Какие современные средства рекомендуют специалисты

Многие из нас помнят, как дедушки и бабушки закапывали под яблонями, грушами или сливами старые ржавые гвозди, банки и куски металла. В народе верили, что такой странный ритуал спасает деревья от болезней и заставляет их буквально гнуться под тяжестью урожая. Есть ли в этом смысл или это обычный советский миф, - расскажет Главред.

Как пишет ТСН, в те времена, когда о профессиональных удобрениях для сада почти никто не слышал, хозяева искали любые подручные средства. Заметив, что возле металлолома деревья иногда растут лучше, они начали массово закапывать под корни подковы, проволоку и гвозди.

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Зачем плодовым деревьям железо

Железо - критически важный микроэлемент для здоровья любого сада. Оно напрямую влияет на:

Фотосинтез и выработку хлорофилла - именно железо отвечает за насыщенный зеленый цвет листьев.

Защиту от болезней - при его дефиците у деревьев развивается хлороз, когда молодые листья желтеют, а жилки остаются зелёными.

Урожайность - без достаточного количества железа дерево ослабевает, сбрасывает завязь и почти не дает плодов.

Чаще всего от недостатка этого микроэлемента растения страдают на щелочных или известковых почвах, ведь там железо переходит в формы, недоступные для усвоения корнями.

Работает ли старинный метод с гвоздями: ответ агрономов

Современная наука скептически относится к закапыванию металлолома под деревья. И вот почему.

Металл в почве окисляется десятилетиями. Ржавые гвозди отдают железо слишком медленно. Кроме того, железо в такой форме растения почти не могут усвоить - корни не способны поглощать его в таком виде.

Поэтому закапывание гвоздей - это скорее психологическое успокоение для садовода, чем реальная помощь дереву. Если яблоня уже заболела хлорозом и желтеет, гвозди её не спасут.

Видео о том, стоит ли класть гвозди под деревья, можно посмотреть здесь:

Как реально помочь саду: современная альтернатива

Вместо того чтобы превращать сад в свалку металлолома, агрономы советуют использовать современные и эффективные методы.

Используйте хелат железа

Это современная форма микроэлемента, которую растение легко и быстро усваивает. Достаточно опрыскать листья или внести препарат под корень.

Вносите органические удобрения

Компост, перегной и регулярное внесение органики помогают поддерживать плодородие и оптимальный баланс почвы.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Контролируйте кислотность почвы

Если почва слишком щелочная, железо становится недоступным для растений. Своевременное подкисление поможет устранить проблему без использования ржавых гвоздей.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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