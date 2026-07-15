Нашего дома больше нет: российская ракета разрушила дом популярного блогера

Игорь Синяк у себя в сториз сообщил, что российская ракета разрушила его родной дом в Запорожье.

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В дом Игоря Синяка прилетела ракета / Коллаж Главред, фото Instagram/theigorsinyak

Кратко:

Что случилось с домом Синяка

Где были его родители

Популярный украинский блогер Игорь Синяк, который сам родом из украинского Запорожья сообщил, что вражеская российская ракета разрушила дом его родителей.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

видео дня

Синяк потерял дом в Запорожье / Скриншот

Близкий друг самого популярного российского блогера Grey Wise (Сергея Григорьева-Апполонова, блогера из РФ, с которым они вместе делают лакшери распаковки, написал: "Буквально час назад прилетела ракета в дом моих родителей в Украине. От дома практически ничего не осталось. Родители у меня в порядке, они не в Украине".

Мама Игоря Синяка о потере / Скриншот

Он также показал на видео плачущую маму, которая говорит: "Вот мы теперь официальные бомжи. У нас ничего не осталось".

Сам блогер еще добавил одно сообщение, в котором проклинает войну, а не Путина и террористическую Россию.

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О персоне: Игорь Синяк Игорь Синяк - бьюти-блогер, ютубер и автор-исполнитель украинского происхождения, создатель и владелец интернет-издания "ВПШ". С 2022 года ведёт Telegram-канал в формате личного блога. В 2022 году переехал во Францию и проживает в Париже, в районе Елисейских полей.

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