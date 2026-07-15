Число жертв растет: Россия ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствиях

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров рассказал о последствиях ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью.

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Нападение на Запорожье - число жертв возросло до двух погибших / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Ключевые тезисы:

КАБы нанесли удар по Запорожью и области

Два человека погибли, девять пострадали

Повреждены жилые дома и объект инфраструктуры

Российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли два человека, ещё девять получили травмы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Первые подробности о разрушениях появились уже через несколько минут после предупреждения.

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"Враг нанес удар по одному из районов Запорожья. Повреждены дома в частном секторе. По предварительным данным, пострадала 73-летняя женщина, она получила легкую контузию. Медики оказали ей необходимую помощь", - рассказал Федоров.

Вслед за этим россияне атаковали ещё один стратегически важный объект на территории региона, последствия оказались значительно тяжелее.

"Враг нанес удар по критической инфраструктуре области. Один человек погиб, двое получили травмы. Им оказывается медицинская помощь", - сообщил глава Запорожской ОВА.

Впоследствии число погибших и пострадавших возросло.

"К сожалению, в результате вражеского удара двое человек погибли. Еще девять получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - уточнил Федоров.

КАБ / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) указали на усиление применения РФ ударных беспилотников во время атак на Киев. В ISW подчеркнули, что от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов составляют реактивные беспилотники "Шахед". Аналитики также отметили, что эти беспилотники летают на малых высотах и быстро пикируют, что усиливает психологический эффект на жителей столицы.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о необходимости усовершенствования системы оповещения во время атак управляемыми авиабомбами. Он пояснил, что специальный сигнал тревоги будет срабатывать именно во время ударов управляемыми авиабомбами для более оперативной реакции населения. Федоров также привел статистику, согласно которой за последнюю неделю силы обороны уничтожили 275 вражеских дронов, из которых 70% были FPV-дронами.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о последствиях утренней атаки на город. По данным местных властей, в Одессе раздались взрывы после сообщений о выходе самолетов на пусковые позиции над Крымом. В результате атаки погибли три человека и еще как минимум трое получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года - мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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