Все сводится к Путину: у Кремля есть только один вариант выхода из войны

Сотник убежден, что России прямо сейчас нужно решать проблему Путина.

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К чему приведет устранение Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из заявления публициста:

Смерть Путина станет началом проблем для России

России стоит "похоронить" Путина и самостоятельно уйти из Украины

Освобождение Крыма силами обороны сделает капитуляцию России невозможной

Если российского диктатора Владимира Путина не станет, то война неизбежно закончится, ведь система развалится сразу же. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Если бы я находился высоко внутри этой системы и имел возможность задушить Владимира Владимировича двумя клешнями, я бы сказал: "Ребята, пока ВСУ не взяли Крым, нужно устроить Владимиру Владимировичу пышные похороны и самим уйти с территории Украины к границам 1991 года. Самим!". И это был бы самый мощный рычаг на переговорах", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, с уходом России с территории Украины ничего не закончится, а наоборот, для России все "самое интересное" только начнется.

"Потому что когда ВСУ возьмут Крым, у отребья, воюющего на Донбассе, возникнет вопрос: если Крым уже не наш, то завтра и Донбасс тоже будет не наш? Тогда за что мы здесь воюем? За что мы на Донбассе ложимся костями и разлетаемся в разные стороны?", - отметил публицист.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

По его мнению, это очень важный момент, поэтому России прямо сейчас нужно решать проблему Путина.

"Устранить его, выйти с территории Украины, а затем сесть за стол переговоров и сказать: "Мы - хорошие. Мы совсем другие. Мы переформатируемся". Однако если Крым будет освобожден Силами обороны Украины, то такой вариант уже не пройдет", - подытожил Сотник.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Условия Украины по завершению войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что существует четыре ключевых элемента, необходимых для завершения войны и достижения устойчивого мира.

По его словам, для устойчивого мира в Украине необходимы:

юридически обязательные двусторонние гарантии безопасности со стороны США;

военное присутствие партнеров на территории Украины (так называемые "boots on the ground") при американской поддержке;

членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;

укрепление украинской армии и пакет мер поддержки для сдерживания дальнейшей агрессии.

"Украинское предложение Путину по прекращению войны является реалистичным и выполнимым. Это шанс для его режима избежать коллапса", - подчеркнул министр.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что в ближайшем окружении российского лидера Владимира Путина есть люди, которые поддерживают намерение Украины завершить войну и понимают, что миру нет альтернативы.

Кирилл Буданов предполагал, что активные боевые действия в Украине могут прекратиться уже к концу текущего года. При этом он подчеркнул, что перед снижением напряженности стороны, вероятно, столкнутся с новым этапом эскалации.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не собирается соглашаться на прекращение огня по линии фронта. Кремль и в дальнейшем будет пытаться достичь "целей СВО".

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О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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