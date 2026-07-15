СБС начали операцию в Черном море: поражены первые 20 судов, подробности

Главное:
- Украина впервые нанесла удар по танкерам РФ в Черном море
- За ночь беспилотники атаковали 20 судов теневого флота
- Поражены танкеры, газовозы и буксир
В ночь на 15 июля Силы беспилотных систем впервые поразили танкеры теневого флота страны-агрессора России в акватории Черного моря. Украинские беспилотники "охотились" на 20 судов. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр".
"Следующий кластер операции СБС "МоЛоЧКа" запущен ко Дню украинской государственности - птицы СБС в Черном море. Счет открыт: за ночь 15 июля обнаружено 20 первых танкеров в ЧМ (Черном море – ред.)", – подчеркнул он.видео дня
По его словам, силы СБС поразили:
- 17 нефтяных танкеров;
- 2 танкера-газовоза;
- 1 буксир.
Он также добавил, что первый раунд морского боя в Азовском море завершен. По итогам операции поражено 116 судов теневого флота РФ.
"Никакого пиратства, лавров - просто бизнес. Ваш, кровавый. В фокусе свободолюбивого украинского Птица. В морскую бездну. Получишь, враг… Мы устоим. Москва падет, МоЛоЧКа в действии. Крым откормим и отстроим", - заявил "Мадяр".
Санкции против теневого флота РФ
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что примерно 70% кораблей так называемого российского "теневого флота" находятся под санкциями.
"Простое предположение, что танкеров "теневого флота" - около тысячи, из них под санкциями ориентировочно 700", - подчеркнул он.
По его словам, сами санкции должны сопровождаться реальными последствиями. В частности, Украина предлагает партнерам различные варианты действий, среди которых - фактическая остановка движения таких танкеров, внесение их капитанов в санкционные списки или ограничение возможностей использования судов из-за санкций против страховщиков или операторов.
Удары по российским танкерам - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на субботу, 11 июля, поразили 21 российский танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие плавсредства страны-агрессора в Азовском море. Все пораженные танкеры использовались россиянами для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.
В ночь на 10 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили 13 судов так называемого "теневого флота" России, которые находились на подходах к оккупированному Крыму.
В ночь на вторник, 7 июля, подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к так называемому теневому флоту России и находятся под международными санкциями.
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О персоне: "Мадяр"
Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.
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