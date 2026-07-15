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Июнь стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины - ООН

Виталий Кирсанов
15 июля 2026, 09:32
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Июнь стал самым тяжелым месяцем для гражданского населения Украины с весны 2022 года.
Июнь стал самым кровавым месяцем для Украины
Июнь стал самым кровавым месяцем для Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В течение июня погибли как минимум 293 гражданских человека
  • В июле интенсивность российских ударов сохраняется

Организация Объединенных Наций сообщила, что июнь 2026 года стал наиболее смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за правами человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак, пишет CNN.

По информации миссии, в течение июня погибли как минимум 293 гражданских человека. С начала 2026 года общее число жертв среди мирного населения приблизилось к 1 400. Это на 37% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и более чем в два раза больше, чем за тот же период 2024 года.

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В ООН отмечают, что рост числа погибших во многом связан с ударами российских баллистических ракет большой дальности по жилым кварталам в Днепре, Одессе и Киеве.

Кроме того, с января по июнь количество жертв среди гражданского населения в результате применения дальнобойного вооружения выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом в населенных пунктах, расположенных вблизи линии фронта, основной причиной гибели и ранений мирных жителей в 2026 году стали беспилотники малого радиуса действия.

Глава Управления по правам человека и окружающей среде Даниэль Белл подчеркнула, что дроны представляют опасность даже во время обычных повседневных занятий. По ее словам, люди подвергаются атакам, когда идут за покупками, выгуливают домашних животных, ездят на велосипеде или работают на приусадебных участках.

В июле интенсивность российских ударов сохраняется. По данным CNN, основанным на информации местных органов власти, за первую половину месяца в Украине погибли не менее 240 мирных жителей, еще 1 904 человека получили ранения.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Бескрестнов говорил о ставке России на массовые и проверенные ракетные средства, в частности баллистические ракеты "Искандер" как основной элемент ракетной программы противника. По его оценке, в распоряжении России находится несколько сотен баллистических ракет, а производство "Искандеров" составляет 60–70 единиц в месяц.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о планах ответить на удары Украины заметно более мощными ударами. Он также признал наличие определенных проблем с топливом в России и сообщил о работе над новой системой поставок топлива во временно оккупированный Крым.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему классические средства противодействия оказываются неэффективными против новых реактивных дронов. По его словам, реактивные БПЛА могут разгоняться до 500 км/ч и по этому показателю близки к крылатым ракетам. Игнат отметил, что такие дроны иногда могут быть сбиты только истребителями, зенитными ракетными войсками и отдельными средствами ПВО, и что в целом Силы обороны сбивают около 90% вражеских беспилотников.

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Что известно об ООН?

Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира размещается в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

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