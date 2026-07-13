"Это станет проблемой": "Флэш" предупредил о новой тактике ракетных ударов РФ

Советник министра обороны объяснил, почему Кремль сделал ставку именно на "Искандеры" и какие последствия это будет иметь для украинской энергетики зимой.

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Балистические ракеты России - сколько их на самом деле у Кремля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Ключевые тезисы:

В России несколько сотен баллистических ракет, а не тысячи

"Искандеров" производят 60–70 в месяц

Россия может одновременно запускать по Украине 20–30 ракет

Страна-агрессор Россия имеет в своём распоряжении лишь несколько сотен баллистических ракет, а не тысячи. Основную ставку в ударах по Украине она делает на комплекс "Искандер". Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду.

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Несмотря на публичные заявления Кремля о новейшем высокоточном оружии, ресурсов для наращивания производства "Цирконов" до масштабов основного арсенала у России нет.

"Нет, их (Цирконов, - ред.) не очень много, и объемы производства не слишком велики. Точно так же, как и "Ониксов" - их в разы меньше, чем "Искандеров", ведь их не производят в таких масштабах", - отметил Бескрестнов.

Общий объем баллистического арсенала РФ, по его оценке, тоже далек от массового.

"Я думаю, если мы говорим о баллистике, у них есть несколько сотен ракет. То есть это не тысячи, но и не десятки. Это несколько сотен", - рассказал он.

По словам советника министра обороны, анализ дат производства показывает, что часть боеприпасов попадает на фронт чуть ли не сразу с конвейера.

"По датам мы видим, что с некоторыми ракетами у них наблюдается дефицит. Также мы видим, что "Шахеды" производятся и отправляются к нам прямо с заводов. Но если говорить об "Искандерах" и С-400, то видно, что запас ракет у них есть", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

На что делает ставку Россия

По словам "Флэша", главный акцент в ракетной программе России сделан не на экзотических образцах, а на массовом и проверенном вооружении, рассредоточенном по всей территории страны.

"Они делают ставку на "Искандер". Это их основное ракетное вооружение, и они держат запасы по всей стране, ведь Россия большая. То есть "Искандеры" расположены не только у границ с Украиной", - пояснил Бескрестнов.

Масштабы производства этого комплекса, по словам советника, позволяют Москве планировать одновременные массированные атаки и в то же время создают проблему для системы противоракетной обороны Украины.

"С такими запасами плюс-минус 20–30 ракет для атаки на нас - это возможно. Производство "Искандеров" у них составляет где-то 60–70 ракет в месяц. И, к сожалению, Россия производит больше "Искандеров", чем мы можем получить антибаллистических ракет для Patriot. Поэтому я считаю, что нужно рассказывать украинцам об этой ситуации. Зачем жить в иллюзии?" - подчеркнул Бескрестнов.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

К чему стоит быть готовыми зимой

Советник министра обороны призвал украинцев более серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги, ведь часть областей живет под подобными обстрелами годами, тогда как столица и крупные города до сих пор пользовались относительной защитой.

"Нужно укрываться, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Нужно понимать: если не будет ракет, будут атаки на нашу энергетику, причем более мощные. И непонятно, что будет зимой. Если у них сейчас есть возможность атаковать и достигать 100% попаданий по объектам, это станет проблемой для нашей энергетической инфраструктуры", - предупредил Бескрестнов.

Что касается сообщений мониторинговых пабликов о якобы неотслеживаемых пусках комплексов С-400 во время недавней баллистической атаки на Киев, советник отметил, что такая информация в Украине закрыта даже для него.

"Мы не можем этого знать, потому что эту информацию нам предоставляют наши партнеры. И только они знают, что они отслеживают, а что - нет. Поэтому я здесь ничего сказать не могу", - подытожил он.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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