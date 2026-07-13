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"Это станет проблемой": "Флэш" предупредил о новой тактике ракетных ударов РФ

Юрий Берендий
13 июля 2026, 16:40обновлено 13 июля, 18:05
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Советник министра обороны объяснил, почему Кремль сделал ставку именно на "Искандеры" и какие последствия это будет иметь для украинской энергетики зимой.

Балистические ракеты России - сколько их на самом деле у Кремля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Ключевые тезисы:

  • В России несколько сотен баллистических ракет, а не тысячи
  • "Искандеров" производят 60–70 в месяц
  • Россия может одновременно запускать по Украине 20–30 ракет

Страна-агрессор Россия имеет в своём распоряжении лишь несколько сотен баллистических ракет, а не тысячи. Основную ставку в ударах по Украине она делает на комплекс "Искандер". Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду.

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Несмотря на публичные заявления Кремля о новейшем высокоточном оружии, ресурсов для наращивания производства "Цирконов" до масштабов основного арсенала у России нет.

"Нет, их (Цирконов, - ред.) не очень много, и объемы производства не слишком велики. Точно так же, как и "Ониксов" - их в разы меньше, чем "Искандеров", ведь их не производят в таких масштабах", - отметил Бескрестнов.

Общий объем баллистического арсенала РФ, по его оценке, тоже далек от массового.

"Я думаю, если мы говорим о баллистике, у них есть несколько сотен ракет. То есть это не тысячи, но и не десятки. Это несколько сотен", - рассказал он.

По словам советника министра обороны, анализ дат производства показывает, что часть боеприпасов попадает на фронт чуть ли не сразу с конвейера.

"По датам мы видим, что с некоторыми ракетами у них наблюдается дефицит. Также мы видим, что "Шахеды" производятся и отправляются к нам прямо с заводов. Но если говорить об "Искандерах" и С-400, то видно, что запас ракет у них есть", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

На что делает ставку Россия

По словам "Флэша", главный акцент в ракетной программе России сделан не на экзотических образцах, а на массовом и проверенном вооружении, рассредоточенном по всей территории страны.

"Они делают ставку на "Искандер". Это их основное ракетное вооружение, и они держат запасы по всей стране, ведь Россия большая. То есть "Искандеры" расположены не только у границ с Украиной", - пояснил Бескрестнов.

Масштабы производства этого комплекса, по словам советника, позволяют Москве планировать одновременные массированные атаки и в то же время создают проблему для системы противоракетной обороны Украины.

"С такими запасами плюс-минус 20–30 ракет для атаки на нас - это возможно. Производство "Искандеров" у них составляет где-то 60–70 ракет в месяц. И, к сожалению, Россия производит больше "Искандеров", чем мы можем получить антибаллистических ракет для Patriot. Поэтому я считаю, что нужно рассказывать украинцам об этой ситуации. Зачем жить в иллюзии?" - подчеркнул Бескрестнов.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

К чему стоит быть готовыми зимой

Советник министра обороны призвал украинцев более серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги, ведь часть областей живет под подобными обстрелами годами, тогда как столица и крупные города до сих пор пользовались относительной защитой.

"Нужно укрываться, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Нужно понимать: если не будет ракет, будут атаки на нашу энергетику, причем более мощные. И непонятно, что будет зимой. Если у них сейчас есть возможность атаковать и достигать 100% попаданий по объектам, это станет проблемой для нашей энергетической инфраструктуры", - предупредил Бескрестнов.

Что касается сообщений мониторинговых пабликов о якобы неотслеживаемых пусках комплексов С-400 во время недавней баллистической атаки на Киев, советник отметил, что такая информация в Украине закрыта даже для него.

"Мы не можем этого знать, потому что эту информацию нам предоставляют наши партнеры. И только они знают, что они отслеживают, а что - нет. Поэтому я здесь ничего сказать не могу", - подытожил он.

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Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, и.о. мэра Сум Артем Кобзар сообщил об авиаударе по Сумам, который привел к жертвам среди гражданского населения. По его словам, попадание в Заречный район произошло в густонаселенном районе города. В результате российской атаки погибли четыре человека, среди них - ребенок.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на Харьков беспилотниками типа "Шахед", которая привела к пожарам и разрушению жилых домов. Он отметил, что повреждено более 20 домов в разных районах города. По данным местных властей, трем лицам оказали медицинскую помощь, а в ОВА зафиксировали двух раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о ночной массированной атаке дронами по Запорожью и Запорожскому району. Он также отметил, что повреждены 11 многоэтажных домов и пострадала одна больница. По его данным, 13 человек получили ранения, в том числе 15-летний подросток, и на местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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