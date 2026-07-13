Арбузы вырастут большими и сладкими: что обязательно нужно сделать в июле

Если правильно ухаживать за арбузами в июле, можно значительно улучшить качество и размер будущего урожая.

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Как правильно пасынковать арбузы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как вырастить крупные и сладкие арбузы

Нужно ли пасынковать арбузы в июле

Как правильно формировать куст арбуза

Июль - ключевой месяц для арбузов. В это время активно растут плети, появляются новые завязи и начинается формирование плодов.

Главред расскажет, что нужно сделать, чтобы помочь растению направить силы на выращивание крупных и сладких арбузов.

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Нужно ли пасынковать арбузы

Пасынкование не является обязательным для всех сортов, однако часто оно дает ощутимый результат, пишет VSN. Если куст образует слишком много побегов и завязей, растение не успевает обеспечить их достаточным питанием. В результате плоды остаются мелкими или не созревают полностью. Поэтому в июле рекомендуем внимательно осмотреть растения и определить, есть ли необходимость в формировании.

Как правильно пасынковать арбузы

Прежде всего следует удалить слабые, поврежденные и бесплодные побеги, поскольку они только истощают растение. Далее нужно определить оптимальное количество плодов. Для сортов с крупными арбузами оставляют 2–4 завязи на кусте, для более мелких плодов - до 5–6, но только если растение хорошо развито.

Когда последний плод уже сформировался, верхушку плети прищипывают, оставляя после неё 5–7 листьев. Это позволяет направить питательные вещества на созревание плодов, а не на наращивание зелёной массы.

Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Когда лучше проводить пасынкование

Самое благоприятное время - сухая тёплая погода. Работы следует выполнять утром или вечером, когда солнце не так активно. Инструменты должны быть чистыми и острыми, чтобы избежать заражения срезов. После дождя или при высокой влажности от процедуры лучше воздержаться, ведь это повышает риск грибковых заболеваний.

Типичные ошибки огородников

Не стоит оставлять слишком много плодов на одном кусте, так как в этом случае ни один из них не наберет нужную массу. Еще одна распространенная ошибка - чрезмерное удаление листьев. Листья отвечают за фотосинтез и накопление сахаров, поэтому срезать следует только поврежденные или лишние. Также не рекомендуется проводить пасынкование во время дождя.

Как получить большой и сладкий урожай

До начала созревания арбузы нуждаются в регулярном поливе. Когда плоды начинают наливаться, количество воды постепенно сокращают, чтобы они накапливали больше сахара. Во второй половине лета стоит подкармливать растения калием и фосфором, ограничивая азот.

Чтобы избежать загнивания плодов, под них подкладывают солому или доски. И, конечно, арбузы должны получать достаточно солнца - именно оно обеспечивает их сладость и полноценное созревание.

Смотрите видео о том, как правильно формировать арбузы:

@nata19803103 Хотите вырастить крупные и сладкие арбузы, а не просто джунгли из побегов на грядке? ? Тогда пасынкование - это обязательная процедура! Сегодня показываю, как правильно формировать кусты: удаляю все лишние боковые пасынки и оставляю только главные стебли, чтобы растение не тратило силы на зеленую массу, а отдавало всю энергию будущему урожаю. Смотрите видео, повторяйте на своих грядках и подписывайтесь, чтобы узнать, сколько завязей стоит оставить на одном кусте! Друзья, давайте разберемся до конца, чтобы под каждым видео не возникали одни и те же споры. ? ​1️⃣ Поле и огород - это две РАЗНЫЕ планеты. На промышленных баштанах площадью в гектары никто не ходит с ножницами, потому что там это экономически невыгодно, а масштабы и огромная площадь питания позволяют растениям расти в развал. 2️⃣ Мы выращиваем на дачах для души и максимального урожая. На маленькой грядке, где каждый метр на вес золота, пасынкование - это проверенная агротехника. Она помогает перенаправить силы куста с наращивания километров пустой ботвы на наливание крупных, сладких плодов. 3️⃣ Климат изменился. Сейчас мы сажаем арбузы не только на жарком юге. В более прохладных регионах Украины (например, на севере или западе) без формирования куста плоды просто не успеют созреть до наступления холодов и набрать сахар. Каждый имеет право выращивать так, как ему нравится. У кого-то арбузы прекрасно растут сами по себе - и это здорово, мы искренне радуемся за вас! Ну а те, кто хочет подстраховаться и получить гарантированно сладких гигантов на ограниченном участке - пользуются формированием. ​Давайте уважать опыт друг друга и желаем всем хороших урожаев! ? Даже диванным экспертам. ? #арбузы #пасынкование #выращиваниеарбузов #дачаогород ♬ оригинальный звук - Onthechill & DJ Delfuzz

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Об источнике: VSN VSN (Волынская служба новостей) - это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.

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