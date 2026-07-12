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Крысы в панике покинут дом: нужен лишь один простой кухонный ингредиент

Алексей Тесля
12 июля 2026, 18:27
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Исследования подтверждают эффективность d-лимонена в составе эфирных масел и специализированных средств от вредителей.
Крысы в панике покинут дом: нужен лишь один простой кухонный ингредиент
Как избавиться от грызунов / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Яркий аромат способен отпугивать вредителей
  • Эфирное масло сладкого апельсина эффективно воздействует на вредителей

Лимонные и апельсиновые корки давно используют в качестве домашнего средства против насекомых и мелких грызунов, вроде крыс.

Считается, что их яркий аромат способен отпугивать вредителей, однако ученые отмечают, что эффективность такого способа сильно преувеличена, пишет Directoalpaladar.

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Основное вещество, которому цитрусовые обязаны своим запахом, - d-лимонен. Именно этот компонент активно изучается как природный инсектицид. Исследования показывают, что в составе эфирных масел, где концентрация d-лимонена очень высока, он способен отпугивать и уничтожать некоторые виды насекомых.

В научном обзоре, опубликованном в журнале Applied Sciences, говорится, что соединение обладает репеллентными, токсичными и фумигационными свойствами, поэтому рассматривается как возможная альтернатива отдельным синтетическим пестицидам.

В ходе других экспериментов ученые выяснили, что эфирное масло сладкого апельсина эффективно воздействует, в частности, на постельных клопов, значительно снижая их выживаемость в лабораторных условиях.

Однако специалисты обращают внимание на важную особенность: свежая кожура содержит значительно меньше d-лимонена, чем концентрированные эфирные масла. Кроме того, активные вещества быстро испаряются, поэтому запах довольно быстро теряет свою силу.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
/ Главред

Энтомолог Габриэль ЛаТора из Университета Джорджии отмечает, что хотя цитрусовые масла действительно могут воздействовать на некоторых вредителей, обычные апельсиновые или лимонные корки не содержат достаточного количества активного вещества, чтобы обеспечить заметный и продолжительный эффект.

Таким образом, современные исследования подтверждают эффективность d-лимонена в составе эфирных масел и специализированных средств, однако не дают оснований считать, что обычная цитрусовая кожура способна заменить полноценные средства защиты от вредителей.

Смотрите видео - способ борьбы с грызунами:

Специалисты отмечают, что пищевая сода нередко упоминается как одно из недорогих средств для борьбы с грызунами. Ее смешивают с пищевой приманкой, которую поедают мыши.

После попадания в желудок сода вступает в химическую реакцию с желудочным соком, сопровождающуюся выделением газа. Поскольку организм грызунов не способен эффективно выводить его, это может привести к их гибели.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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Об источнике: Directo al Paladar (DAP)

Directo al Paladar (DAP) - крупнейшее испанское гастрономическое СМИ, основанное в 2005 году. Сайт предлагает тысячи проверенных рецептов, обзоры ресторанов, новости о культуре питания и виноделии, собирая более 16 миллионов читателей ежемесячно.

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