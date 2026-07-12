Тотальный блэкаут в Крыму: взрывы гремели сразу в нескольких районах полуострова

Известно как минимум об одном прилете в районе железнодорожного вокзала.

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Взрывы и отключения света в Крыму / коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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В Крыму раздавались взрывы и работала ПВО

В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение

Часть оккупированных территорий также осталась без света

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО. Об этом пишет Крымский ветер.

В частности, о взрывах сообщали жители Симферополя. По их словам, с интервалом в несколько минут в городе прогремели как минимум три мощных взрыва. Кроме того, появилась информация как минимум об одном попадании в районе железнодорожного вокзала.

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Очевидцы также говорили о стрельбе в районе Таврической ТЭС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В то же время в Керчи зафиксированы два очага возгорания, что подтверждается спутниковыми снимками. Первый пожар возник в районе позиций российской ПВО на горе Хрони возле Глазовки, а второй произошел в районе порта Камыш-Бурун.

Кроме того, оккупационные власти заявили, что Севастополь подвергся атаке беспилотников. По их данным, силы ПВО и мобильные огневые группы действовали в районах Северной стороны и Балаклавы.

Утверждается, что якобы были сбиты четыре БПЛА, а информации о пострадавших не поступало.

Массовые отключения света

В то же время партизанское движение АТЕШ сообщало о массовых отключениях электроэнергии на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в оккупированном Крыму

"Свет пропал в Геническе и Мелитополе. В Крыму вообще тотальный блэкаут. В полной темноте сейчас находятся Симферополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Алушта, Судак и Севастополь", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Удары ВСУ заставляют оккупантов бежать из Крыма

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России начала частично покидать Крым. На юге полуострова уже были замечены колонны российской военной техники, движущиеся на север.

По его словам, логистическая блокада, над которой продолжает работать Украина, дает весомое преимущество.

"ВСУ не придется штурмовать Крым или высаживать морской десант. Силам обороны достаточно держать полуостров под плотным огневым контролем и постепенно уничтожать расположенные там военные объекты", - подчеркнул он.

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.

В ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в Крыму. Эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

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Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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