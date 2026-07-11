Кратко:
- Какое решение опровергла подруга Фриске
- Что еще стало известно о болезни
Близкая подруга российской певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга, после того, как якобы сделала протокол ЭКО, рассказала правду о болезни певицы.
Екатерина Штерн, дружившая с певицей с 2006 года, впервые публично рассказала о последних месяцах жизни артистки, ее лечении и отношениях с Дмитрием Шепелевым, пишут российские пропагандисты.
Подруга артистки опровергла многолетние слухи о том, что онкология у Фриске возникла после ЭКО. По словам Екатерины, звезда не прибегала к этой процедуре и смогла забеременеть сама.
"Это бред. Не было ЭКО. У нас с Жанной был один врач-гинеколог ЦКБ в Москве. Я ее с ней познакомила, и она вела Жанну. А рожала она уже в Майами. Без ЭКО", - добавила женщина.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.
Ранее также популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее сестра Линда Лопес отправились в Париж вместе.
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О персоне: Жанна Фриске
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
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