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Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

Алена Кюпели
11 июля 2026, 16:45
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Близкая подруга Фриске раскрыла неожиданные факты относительно болезни Жанны Фриске.
Жанна Фриске
Жанна Фриске заболела не из-за ЭКО/ коллаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Кратко:

  • Какое решение опровергла подруга Фриске
  • Что еще стало известно о болезни

Близкая подруга российской певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга, после того, как якобы сделала протокол ЭКО, рассказала правду о болезни певицы.

Екатерина Штерн, дружившая с певицей с 2006 года, впервые публично рассказала о последних месяцах жизни артистки, ее лечении и отношениях с Дмитрием Шепелевым, пишут российские пропагандисты.

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Подруга артистки опровергла многолетние слухи о том, что онкология у Фриске возникла после ЭКО. По словам Екатерины, звезда не прибегала к этой процедуре и смогла забеременеть сама.

Жанна Фриске
Жанна Фриске / Фото РосСМИ

"Это бред. Не было ЭКО. У нас с Жанной был один врач-гинеколог ЦКБ в Москве. Я ее с ней познакомила, и она вела Жанну. А рожала она уже в Майами. Без ЭКО", - добавила женщина.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

Ранее также популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее сестра Линда Лопес отправились в Париж вместе.

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О персоне: Жанна Фриске

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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