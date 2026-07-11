Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

Близкая подруга Фриске раскрыла неожиданные факты относительно болезни Жанны Фриске.

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Жанна Фриске заболела не из-за ЭКО/ коллаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

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Какое решение опровергла подруга Фриске

Что еще стало известно о болезни

Близкая подруга российской певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга, после того, как якобы сделала протокол ЭКО, рассказала правду о болезни певицы.

Екатерина Штерн, дружившая с певицей с 2006 года, впервые публично рассказала о последних месяцах жизни артистки, ее лечении и отношениях с Дмитрием Шепелевым, пишут российские пропагандисты.

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Подруга артистки опровергла многолетние слухи о том, что онкология у Фриске возникла после ЭКО. По словам Екатерины, звезда не прибегала к этой процедуре и смогла забеременеть сама.

Жанна Фриске / Фото РосСМИ

"Это бред. Не было ЭКО. У нас с Жанной был один врач-гинеколог ЦКБ в Москве. Я ее с ней познакомила, и она вела Жанну. А рожала она уже в Майами. Без ЭКО", - добавила женщина.

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О персоне: Жанна Фриске Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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