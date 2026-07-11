Не хватает оружия не только против баллистики: "Флеш" назвал новую опасность атак РФ

Украина работает над тем, чтобы перехватчиков было достаточно для сбивания более опасных воздушных целей РФ.

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Россияне знают, что Украина пока не может на 100 % противостоять реактивным дронам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Бескрестнов:

РФ хочет усилить атаки реактивными дронами, пока у Украины нет достаточного количества перехватчиков

Российские реактивные дроны летают с очень большой скоростью

Враг будет пытаться сделать дроны управляемыми

Украина сбивает во время атак страны-агрессора России более 90% "Шахедов". Но эта статистика может измениться в худшую сторону, если РФ будет увеличивать количество реактивных дронов.

Об этом в интервью Главреду рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, враг будет пытаться атаковать Украину всё большим количеством реактивных БПЛА, поскольку понимает, что Силы обороны пока не располагают достаточным количеством перехватчиков, способных противостоять таким "Шахедам".

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Поэтому мы будем стараться как можно быстрее создавать такие перехватчики и добиваться, чтобы их было много в армии. До тех пор россияне действительно будут пытаться атаковать нас реактивными "Шахедами". Мы видим, что это будут иранские дроны - "Герань-3" и "Герань-4"", - отметил советник министра.

Бескрестнов подчеркнул, что дрон "Герань-4" обладает высокой скоростью. Это следует из того, что именно такой беспилотник атаковал Киев 8 июля и поразил объект возле Троещины.

"Они также будут пытаться использовать Mesh-сети, то есть делать эти "Шахеды" управляемыми. Это уже происходит, и большинство атак на Киев осуществляется именно управляемыми "Шахедами"", - добавил "Флеш".

Почему ракеты РФ всё чаще попадают в жилые дома

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия продолжает сочетать удары по военным и критически важным объектам с целенаправленным террором против мирного населения Украины.

При этом наблюдается ухудшение технических характеристик российских ракет, из-за чего они всё чаще отклоняются от целей и попадают в жилые кварталы.

Российские атаки дронами - последние новости

Напомним, Главред писал, что 10 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа "Шахед", который попал в объект критической инфраструктуры.

Ранее, 8 июля, в Деснянском районе Киева российский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. В результате атаки пострадали восемь человек.

Накануне, 6 июля, РФ атаковала Киевскую область. Последствия вражеского удара были зафиксированы сразу в нескольких районах области - Бучанском, Вышгородском и Броварском.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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