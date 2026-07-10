Кондиционер больше не нужен: как быстро охладить спальню перед сном

Использование вентилятора обходится значительно дешевле, чем постоянная работа кондиционера.

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Как охладиться во время жары / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Раскрыт доступный способ сделать воздух в спальне немного прохладнее

Рекомендовано ставить емкость с охлажденной водой рядом с открытым окном

Когда в доме становится слишком жарко, совсем не обязательно сразу включать кондиционер. Существует доступный способ сделать воздух немного прохладнее, используя обычную миску, наполненную холодной водой.

Специалисты отмечают, что емкость с охлажденной водой, поставленная рядом с открытым окном или на подоконнике, способна немного снизить температуру в помещении, пишет Express.

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Вода постепенно поглощает часть тепла из окружающего воздуха, а естественное испарение создает легкий охлаждающий эффект. Если через окно поступает свежий ветерок, прохладный воздух быстрее распространяется по комнате.

Чтобы усилить результат, вместо воды можно использовать лед. Кубики льда будут таять постепенно, дольше сохраняя низкую температуру и повышая эффективность такого способа охлаждения.

Еще лучше этот метод работает в сочетании с вентилятором, для этого достаточно поставить миску со льдом перед потоком воздуха. Проходя над холодной поверхностью, воздух становится прохладнее, создавая ощущение, похожее на работу простейшего кондиционера.

Даже без вентилятора емкость с холодной водой способна немного улучшить микроклимат в помещении, однако движение воздуха значительно усиливает охлаждающий эффект.

Использование вентилятора обходится значительно дешевле, чем постоянная работа кондиционера, поэтому такой способ может стать хорошей альтернативой в жаркие дни для тех, кто хочет сократить расходы на электроэнергию.

Эксперты также советуют вечером, когда температура на улице начинает снижаться, направить вентилятор в сторону открытого окна. Это поможет быстрее удалить накопившийся за день горячий воздух из комнаты и впустить более прохладный вечерний воздух внутрь.

Смотрите вилео - способ защиты дома от перегрева

Семейный врач Мария Витковская во время эфира телеканала 1+1 рекомендовала в жаркую погоду держать окна закрытыми плотными шторами. По ее словам, это один из самых доступных и эффективных способов предотвратить перегрев помещения, поскольку именно солнечный свет является главной причиной повышения температуры внутри дома.

Как отметила специалист, плотные шторы хорошо задерживают солнечные лучи, не позволяя им нагревать комнату. "Этот способ действительно очень эффективен, ведь именно солнце больше всего повышает температуру воздуха в помещении", - пояснила Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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