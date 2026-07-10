Черная полоса в жизни: как по нескольким признакам понять, что вас сглазили

Признаки сглаза могут напоминать симптомы стресса или переутомления. Эзотерики связывают их с бессонницей, усталостью и финансовыми неудачами

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Как понять, что вас сглазили / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие признаки в эзотерике связывают с сглазом

Как, согласно поверьям, защищаются от порчи

Почему важно не игнорировать симптомы

Сглаз и порча - одни из древнейших народных объяснений внезапных жизненных неудач, в частности бессонницы, упадка сил или финансовых трудностей. Несмотря на скептическое отношение многих людей, вера в то, что злой взгляд может навредить, остается распространенной и сегодня. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает РБК-Украина, эзотерики выделяют ряд признаков, которые могут свидетельствовать о негативном энергетическом воздействии. В то же время большинство из этих симптомов имеют вполне рациональное медицинское или психологическое объяснение.

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Какие признаки могут указывать на негативное воздействие

Постоянная усталость и резкие перепады настроения

К возможным признакам эзотерики относят чувство истощения даже после полноценного сна, внезапную апатию, раздражительность, агрессию или беспричинную плаксивость. С медицинской точки зрения такие симптомы могут быть связаны со стрессом, переутомлением или гормональными нарушениями.

Бессонница и тревожные сны

Еще одним признаком считаются повторяющиеся кошмары или тревожные сны, после которых человек просыпается уставшим.

Внезапное ухудшение самочувствия

Речь идет о головной боли, перепадах артериального давления, расстройствах пищеварения или сильном зуде кожи без очевидных причин. Прежде всего важно исключить аллергию или дерматологические заболевания.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Неудачи и финансовые трудности

Постоянные поломки техники, опоздания, потеря вещей или снижение доходов эзотерики называют проявлением так называемого "энергетического пробоя".

Конфликты в семье

Беспричинные ссоры, напряженная атмосфера дома и трудности в общении с близкими также относятся к возможным признакам негативного воздействия.

Подозрительные предметы в доме

В народных поверьях особое внимание уделяют так называемым "подкладкам" - иглам, булавкам, странным запискам, засохшим цветам или мешочкам с землей, которые неожиданно появились в доме.

Видео о том, как понять, что вас сглазили, можно посмотреть здесь:

Как, согласно народным представлениям, защищаются от негативной энергии

Люди, верящие в подобные явления, используют различные способы защиты.

Амулеты и кристаллы

Популярными считаются красная нить, специальные обереги, а также прозрачный кварц, тигровый глаз и аметист, которые держат возле кровати или на рабочем месте.

Очищение травами

Для очищения дома используют дым сухой шалфея, лаванды или мяты.

Ритуал с солью и лимоном

Согласно эзотерическим практикам, половинки лимона посыпают морской солью, проводят ими вдоль тела, представляя себе очищение, а затем выбрасывают подальше от дома.

Медитация и визуализация

Также рекомендуется медитация, во время которой человек представляет вокруг себя защитный барьер из яркого света.

Что говорят врачи

Стоит помнить, что хроническая усталость, бессонница, тревожность, раздражительность, головная боль, проблемы с пищеварением или перепады давления чаще всего имеют медицинские или психологические причины. Такие симптомы могут свидетельствовать о стрессе, эмоциональном истощении или развитии определенных заболеваний.

В случае их появления в первую очередь рекомендуется обратиться к семейному врачу или психотерапевту для установления причины и получения необходимой помощи.

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