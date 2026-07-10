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Включать стиральную машину перед уходом опасно: что может произойти

Константин Пономарев
10 июля 2026, 13:53
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Современные стиральные и сушильные машины не защищены от поломок. Перегрев, засоры и неисправности способны привести к опасной ситуации.
Не стоит оставлять стиральную машину без присмотра
Не стоит оставлять стиральную машину без присмотра / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему запуск стирки перед выходом может стать опасной ошибкой
  • Какие признаки предупреждают о возможной поломке заранее
  • Почему ночная стирка может быть не такой безопасной, как кажется

Многие запускают стирку или сушку перед выходом из дома, рассчитывая сэкономить время и вернуться к уже чистому белью. Однако специалисты предупреждают, что такая привычка может быть опаснее, чем кажется.

Несмотря на то, что современные стиральные и сушильные машины оснащены системами защиты, полностью исключить риск перегрева или возгорания невозможно. Именно поэтому эксперты советуют пользоваться техникой только тогда, когда дома есть люди, способные быстро отреагировать на любую нештатную ситуацию. Об этом пишет Click.

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Почему не стоит оставлять технику без присмотра

Современные сушильные машины действительно оснащены многочисленными средствами защиты, однако риск все равно сохраняется.

"В большинстве стиральных машин предусмотрены многочисленные функции безопасности, но, как и в случае с любым прибором, выделяющим тепло, риск все равно существует", - сказал Брайан Дунаган, эксперт по безопасности и охране окружающей среды и ведущий следователь IFO Group.

Современные стиральные и сушильные машины оснащены системами защиты
Современные стиральные и сушильные машины оснащены системами защиты / Фото: скриншот с Youtube

Специалист, который занимается расследованием бытовых пожаров, рекомендует запускать сушилку только тогда, когда дома находится бодрствующий человек, способный сразу отключить прибор при появлении признаков неисправности.

Ночная сушка тоже считается рискованной

Желание воспользоваться более дешевыми ночными тарифами на электроэнергию понятно, однако специалисты считают, что экономия не оправдывает возможные последствия.

Специалисты советуют проверять и очищать вентиляционную систему минимум раз в год
Специалисты советуют проверять и очищать вентиляционную систему минимум раз в год / Фото: скриншот с Youtube

"Не включайте стиралку, когда в доме никого нет, и уж тем более ночью, когда все спят. В большинстве случаев ничего серьезного не происходит, но они выделяют много тепла. Если засорится вентиляционное отверстие, выйдет из строя термостат или какая-либо деталь начнет перегреваться, лучше находиться рядом, чтобы остановить процесс до того, как это станет серьезной проблемой", - объяснил Андрей Супрунов, сертифицированный техник по ремонту бытовой техники и основатель компании FixitBay LLC.

Как снизить риск

Чтобы использование бытовой техники оставалось безопасным, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • очищать фильтр для ворса после каждого цикла сушки;
  • не перегружать барабан;
  • проверять и очищать вентиляционную систему минимум раз в год;
  • обращать внимание на увеличение времени сушки, запах гари, необычные шумы и сильный нагрев корпуса.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что черный налет в ванной исчезнет за час. Если заметить проблему на ранней стадии, избавиться от нее можно с помощью простых средств, которые есть практически на каждой кухне.

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Об источнике: Click.ro

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