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Из кухонь прошлого в современные интерьеры: какой пол стал неожиданным трендом

Руслан Иваненко
10 июля 2026, 02:05
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Дизайнеры рассказали, какие напольные покрытия вернулись в моду и изменили облик современных кухонь.
Ванная комната, кухня
Старые кухонные решения вновь стали популярными / Коллаж: Главред, фото: freepik, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему плитка уступает деревянному полу
  • Как терракота меняет облик современной кухни
  • Какой шахматный дизайн выбирают в 2026 году

То, что ещё несколько десятилетий назад было привычным элементом кухонь наших бабушек, в 2026 году снова становится одним из главных трендов дизайна интерьера. Дизайнеры всё чаще обращаются к натуральным материалам, тёплым оттенкам и решениям, которые не теряют актуальности с годами.

По словам экспертов по дизайну интерьеров, которых цитирует House Digest, современные владельцы домов постепенно отказываются от холодной и чрезмерно минималистичной эстетики. Вместо этого в приоритете оказались уют, естественность и детали, придающие пространству индивидуальность.

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Главред решил разобраться, какие старые дизайнерские решения вернулись на кухню и почему они снова стали популярными.

Деревянный пол снова становится выбором дизайнеров

Одним из самых заметных трендов 2026 года стал деревянный пол на кухне. Если раньше плитку считали самым практичным и почти единственным вариантом для этого помещения, то теперь дизайнеры всё чаще советуют использовать паркет или натуральные деревянные доски.

Такое решение помогает создать ощущение целостного пространства, когда кухня гармонично сочетается с другими комнатами дома. Особенно эффектно деревянный пол смотрится в сочетании с фасадами из натурального дерева, большими столами и винтажными элементами декора.

Эксперты отмечают, что дерево придает интерьеру тепло и делает кухню менее формальной, создавая атмосферу домашнего уюта.

Терракотовая плитка возвращается

Еще одним материалом, переживающим новую волну популярности, стала терракотовая плитка. Именно такие полы часто встречались в старых домах, однако сегодня дизайнеры вновь активно используют их в современных кухнях.

Популярность терракоты объясняют стремлением людей создавать более живые и уникальные интерьеры. Материал обладает естественной фактурой, легкими неровностями и широкой палитрой оттенков - от нежно-розового до насыщенного кирпичного.

Среди актуальных вариантов остаются классическая прямоугольная плитка, французские шестиугольные "тометы", а также марокканские орнаменты "звезда и крест", которые придают кухне характер.

Шахматный пол обрёл новую "жизнь"

Пол в шахматном узоре также не теряет популярности, но в 2026 году дизайнеры предлагают более спокойные варианты этого решения.

Вместо традиционного контраста черного и белого цветов в тренде более теплые сочетания: кремовый с бежевым, молочный со светло-серым или оттенки слоновой кости. Такой дизайн позволяет сделать кухню выразительной, но при этом сохранить ощущение легкости.

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Об источнике: House Digest

House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению домашнего хозяйства.

Ежемесячная аудитория достигает около 7 миллионов уникальных пользователей.

Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретённый Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа-произведение компании в нише "Дом и сад".

Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.

На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

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