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Листья томатов скручиваются: огородник раскрыл рецепт проверенного средства

Руслан Иваненко
9 июля 2026, 22:49
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Автор раскрыл причину, по которой верхние листья томатов скручиваются и теряют форму.
Томаты, помидоры
Как правильно использовать борную кислоту для помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему у помидоров скручиваются листья
  • Как правильно развести борную кислоту
  • Когда опрыскивать помидоры для лучшего эффекта

Скручивание листьев на томатах - одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются дачники и владельцы приусадебных участков в период активного роста растений.

Многие огородники связывают такую деформацию с заболеваниями или вредителями, однако во многих случаях причиной может быть дефицит важных микроэлементов. Именно от своевременного выявления симптомов зависит дальнейшее развитие кустов, формирование завязи и будущая урожайность.

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Главред решил выяснить, почему у томатов скручиваются листья и как помочь растениям восстановить нормальный рост.

Как рассказал автор YouTube-канала "Полезное ТВ", характерным признаком недостатка бора являются изменения в верхней части растения. При этом нижние листья остаются здоровыми, тогда как молодые листья становятся мелкими, деформированными и скрученными.

По словам эксперта, такая проблема напрямую влияет на процесс фотосинтеза, из-за чего растение не получает достаточно питательных веществ для полноценного развития.

"Это недостаток питательных веществ, а именно - растению не хватает бора, и если сейчас не обработать помидоры, то растение будет по-прежнему медленно расти вверх, а поскольку его листья мелкие и скрученные, фотосинтез не проходит нормально, растение не получает питания", - отметил огородник.

Специалист подчеркнул, что бор является одним из ключевых микроэлементов для томатов. Он участвует в процессах роста, способствует формированию цветков, улучшает завязывание плодов и поддерживает развитие корневой системы. Длительный дефицит бора может привести к замедлению роста растения и снижению урожайности.

Как приготовить раствор

Для устранения недостатка микроэлемента эксперт рекомендует провести внекорневую подкормку борной кислотой. Такая обработка помогает быстро доставить питательные вещества растению и поддержать его развитие в критический период.

"Для опрыскивания томатов мне понадобится всего 5 г борной кислоты, что равно полной чайной ложке без горки, но лучше растворять борную кислоту в тёплой или горячей воде, потому что в холодной воде она будет растворяться очень долго и может в конце концов не раствориться", - пояснил автор.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

По рекомендации огородника, сначала порошок необходимо растворить в небольшом количестве горячей воды, тщательно перемешать до полного растворения, а затем довести объём раствора до нужного холодной водой. Полученный концентрат добавляют в воду в опрыскивателе в соответствии с его объёмом.

Когда и как правильно обрабатывать томаты

Обработку томатов следует проводить в утренние или вечерние часы, когда нет активного солнечного излучения. Это поможет избежать повреждения листьев и обеспечит лучшее усвоение питательных веществ. Особое внимание при опрыскивании следует уделять не только листьям, но и стеблям и цветкам.

Как правильно приготовить раствор борной кислоты и провести опрыскивание томатов - смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

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