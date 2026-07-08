Лук долежит до весны: огородник назвал лучший момент для сбора урожая

Садовод посоветовал, на что следует обратить внимание, прежде чем приступать к сбору лука.

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Как определить лучший момент для сбора лука / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как понять, что лук готов к сбору

Почему дожди могут ухудшить хранение урожая

Когда стоит притоптать стебли лука

Выбор правильного времени для сбора лука напрямую влияет на качество урожая и его способность храниться в течение всей зимы. Многие дачники ориентируются на календарные сроки, однако такой подход не всегда гарантирует хороший результат. На развитие культуры влияют погодные условия, сроки посадки, особенности почвы и состояние самих растений.

Главред решил выяснить, когда именно стоит собирать лук и какие признаки свидетельствуют о его готовности к выкопке.

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Как рассказал опытный огородник и автор YouTube-канала "Все своё", при определении оптимального времени для сбора урожая важно оценивать не дату в календаре, а фактическое состояние растений на грядке.

По его словам, именно индивидуальный подход позволяет избежать распространенных ошибок, которые снижают лежкость овощей при зимнем хранении.

Почему не стоит откладывать сбор лука

Специалист подчеркивает, что затягивание со сбором может привести к ухудшению качества урожая. Особое внимание нужно уделять влажности почвы и прогнозу погоды. Если лук уже достиг технической зрелости, а в ближайшее время ожидаются осадки, с выкапыванием лучше не медлить.

"Смотрите на ситуацию индивидуально и действуйте индивидуально: видите, что лук нужно убрать - убирайте, потому что лучше убрать раньше, чем потом столкнуться с проблемой", - отметил садовод.

Эксперт пояснил, что во время продолжительной жары луковицы могут перегреваться в пересушенной почве. В то же время после засухи сильные дожди вызывают активное поглощение влаги растением. Именно это часто становится причиной последующего загнивания и ухудшения хранимости урожая.

Что любит и чего не любит лук / Инфографика: Главред

Какие признаки указывают на готовность лука к выкопке

Основными признаками зрелости являются изменения внешнего вида растения. У большинства ранних сортов о завершении вегетации свидетельствует пожелтение и высыхание перьев, а также полностью сформировавшаяся луковица. В то же время даже на одной грядке разные растения могут созревать неравномерно.

"Если пойдет дождь на такую сухую землю, она наберется влаги, и тогда уж точно она будет храниться очень и очень плохо", - добавил автор.

По словам огородника, если лук ещё остаётся зелёным, но синоптики прогнозируют дождливую погоду, можно воспользоваться проверенным агротехническим приёмом - аккуратно притоптать стебли. Это помогает ограничить поступление питательных веществ к растению, ускоряет подсыхание листьев и способствует созреванию луковицы.

Как правильно определить момент для сбора лука и какие ошибки могут испортить его хранение зимой - смотрите в видео.

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