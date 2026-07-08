Традиции и современность: какие детские имена сейчас самые популярные в Украине

Украинцы всё чаще выбирают имена для детей, ориентируясь на их значение и звучание. Имена из этого списка уже много лет остаются в числе самых популярных.

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Самые популярные имена для детей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие женские имена сейчас в тренде

Какие мужские имена не теряют популярности

На что родители обращают внимание при выборе

Тенденции в выборе детских имен постоянно меняются, однако некоторые варианты остаются популярными независимо от моды. Сегодня украинские семьи всё чаще выбирают имена, которые гармонично сочетают древние традиции с современным звучанием. Они имеют интересную историю, благозвучны и не теряют актуальности на протяжении многих лет.Главред расскажет подробнее.

Подборку самых любимых имен украинских родителей опубликовало издание ДИТИНА. Специалисты отмечают, что при выборе имени взрослые обращают внимание на его происхождение, значение, благозвучность, легкость произношения на разных языках мира и сочетание с фамилией и отчеством. Именно поэтому среди самых популярных остаются как классические украинские, так и международные имена, которые уже давно прижились в нашей стране.

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Самые популярные имена для девочек

Одним из символов возвращения к украинским традициям последних лет стало имя Соломия. Оно имеет библейское происхождение, ассоциируется с мудростью и женственностью, а также привлекает современным звучанием.

Не теряет популярности и Злата. Это имя буквально означает "золотая" и ассоциируется со светом, достатком и благополучием.

Несмотря на европейское происхождение, украинцы по-прежнему часто выбирают имя Эмилия. Оно давно стало привычным в Украине и хорошо сочетается с украинскими фамилиями.

Среди бесспорной классики остается Екатерина, которая уже много лет не выходит из числа самых распространённых женских имён.

Также стабильно популярна София. Имя означает "мудрость" и нравится родителям своей благозвучностью и легкостью.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Самые популярные имена для мальчиков

Среди мужских имен одним из фаворитов остается Марк. Оно короткое, легко произносится на разных языках и уже давно стало привычным для украинцев.

Не теряет популярности и Лев - лаконичное имя, которое ассоциируется с силой, смелостью и уверенностью.

Для тех, кто стремится совместить традиции с современностью, отличным выбором станет Тимофей. Несмотря на давнюю историю, сегодня это имя вновь набирает популярность.

К числу самых распространённых относится и Максим. Это имя латинского происхождения означает "самый большой" и привлекает своей универсальностью и благозвучностью.

Замыкает список Дмитрий - одно из самых известных мужских имен в Украине, которое уже много лет остается актуальным благодаря своей традиционности и сильному звучанию.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

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