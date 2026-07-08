Какие приборы всегда нужно выключать из розетки в жару: быстро нагревают дом

Специалисты рассказали, какие устройства в режиме ожидания больше всего нагревают помещение.

https://glavred.info/life/kakie-pribory-vsegda-nuzhno-vyklyuchat-iz-rozetki-v-zharu-bystro-nagrevayut-dom-10778930.html Ссылка скопирована

Что повышает температуру в доме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие приборы больше всего нагревают дом

Почему их нужно вынимать из розетки

Лето - это жаркое время года, поэтому многие люди стараются сохранить прохладу хотя бы дома. Однако мало кто знает, что повышать температуру в комнате могут обычные бытовые приборы, которые просто включены в розетку.

Главред решил разобраться, какие приборы нужно выключать летом.

видео дня

Как сохранить прохладу дома

Многие люди, чтобы сделать дом прохладнее, открывают окна и двери в течение дня, используют вентиляторы и даже принимают холодный душ перед сном. Однако все эти усилия могут оказаться напрасными, ведь некоторые приборы выделяют много остаточного тепла, когда остаются подключенными к сети, пишет express.co.uk.

Какие приборы следует отключать от сети во время жары

Кухонные приборы

Хотя это может показаться неочевидным, но приборы на рабочей поверхности на кухне, независимо от их размера, могут вырабатывать остаточное тепло.

"Начните с небольших приборов на рабочей поверхности, таких как микроволновые печи, чайники, тостеры и кофеварки. Некоторые более современные модели оснащены цифровыми дисплеями, которые могут выделять больше тепла вместе с внутренними компонентами. Отключение их от розетки, когда они не используются, может помочь сохранить прохладу в помещении", - говорят эксперты.

Игровые консоли

Любая электроника, оставленная в режиме ожидания, от игровых консолей до телевизоров, может выделять тепло.

"Многие люди недооценивают, сколько тепла генерирует бытовая электроника, даже в режиме ожидания. "Умные" телевизоры, игровые консоли и стриминговые приставки постоянно потребляют энергию и выделяют небольшое количество тепла, что в сочетании с другими приборами может незначительно повысить температуру в комнате", - подчеркивают специалисты.

Зарядные устройства

Во время жары не стоит оставлять телефон или ноутбук на зарядке в течение длительного времени. Дело в том, что тепло, излучаемое зарядными устройствами, может быть удивительно интенсивным. Поэтому лучше всего заряжать устройства только в случае крайней необходимости, чтобы сохранить прохладу в доме.

Лампы

Лампочки могут генерировать значительное количество тепла, если оставить их включенными в течение светового дня. Это особенно актуально, когда речь идет о старых лампочках.

"Обязательно выключайте свет как можно чаще в течение дня и подумайте о замене ламп накаливания или галогенных ламп на светодиодные", - подчеркнули эксперты.

Как спастись от жары - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред