Какие приборы всегда нужно выключать из розетки в жару: быстро нагревают дом

Вы узнаете:
- Какие приборы больше всего нагревают дом
- Почему их нужно вынимать из розетки
Лето - это жаркое время года, поэтому многие люди стараются сохранить прохладу хотя бы дома. Однако мало кто знает, что повышать температуру в комнате могут обычные бытовые приборы, которые просто включены в розетку.
Главред решил разобраться, какие приборы нужно выключать летом.
Как сохранить прохладу дома
Многие люди, чтобы сделать дом прохладнее, открывают окна и двери в течение дня, используют вентиляторы и даже принимают холодный душ перед сном. Однако все эти усилия могут оказаться напрасными, ведь некоторые приборы выделяют много остаточного тепла, когда остаются подключенными к сети, пишет express.co.uk.
Какие приборы следует отключать от сети во время жары
- Кухонные приборы
Хотя это может показаться неочевидным, но приборы на рабочей поверхности на кухне, независимо от их размера, могут вырабатывать остаточное тепло.
"Начните с небольших приборов на рабочей поверхности, таких как микроволновые печи, чайники, тостеры и кофеварки. Некоторые более современные модели оснащены цифровыми дисплеями, которые могут выделять больше тепла вместе с внутренними компонентами. Отключение их от розетки, когда они не используются, может помочь сохранить прохладу в помещении", - говорят эксперты.
- Игровые консоли
Любая электроника, оставленная в режиме ожидания, от игровых консолей до телевизоров, может выделять тепло.
"Многие люди недооценивают, сколько тепла генерирует бытовая электроника, даже в режиме ожидания. "Умные" телевизоры, игровые консоли и стриминговые приставки постоянно потребляют энергию и выделяют небольшое количество тепла, что в сочетании с другими приборами может незначительно повысить температуру в комнате", - подчеркивают специалисты.
- Зарядные устройства
Во время жары не стоит оставлять телефон или ноутбук на зарядке в течение длительного времени. Дело в том, что тепло, излучаемое зарядными устройствами, может быть удивительно интенсивным. Поэтому лучше всего заряжать устройства только в случае крайней необходимости, чтобы сохранить прохладу в доме.
- Лампы
Лампочки могут генерировать значительное количество тепла, если оставить их включенными в течение светового дня. Это особенно актуально, когда речь идет о старых лампочках.
"Обязательно выключайте свет как можно чаще в течение дня и подумайте о замене ламп накаливания или галогенных ламп на светодиодные", - подчеркнули эксперты.
Как спастись от жары - видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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