В Киеве прогремела серия взрывов: что известно о раненых и "прилетах"

В Киеве зафиксирован крупный пожар в результате удара РФ, в некоторых районах города также отмечены перебои с электроэнергией.

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В Киеве прогремели взрывы в результате удара РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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РФ применила для атаки баллистическое оружие

В Киеве слышали около 10 взрывов в результате серии ударов РФ

Пожары возникли в результате российской баллистической атаки на Киев

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, РФ применила для атаки баллистическое оружие с нескольких направлений.

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"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КГВА.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в столице прогремели на несколько минут раньше, чем в городе объявили тревогу.

Уточняется, что в ночь на 8 июля в Киеве слышали около 10 взрывов в результате серии ударов РФ.

Вражеская ракетная атака: что известно о пострадавших

Стало известно о пострадавших в результате ракетного удара РФ, сообщил мэр Виталий Кличко. "Пока двое пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали", - написал он.

Последствия удара РФ: пожары в двух районах

Пожары возникли в результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на среду, 8 июля, сообщил мэр Виталий Кличко.

В частности, по словам мэра, в Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения.

В Святошинском районе – возгорание в нежилом здании.

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Находитесь в укрытиях!", – призвал Кличко.

/ Инфографика: Главред

Угроза новых ударов РФ: мнение Жданова

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наиболее уязвимыми для российских обстрелов остаются приграничные и прифронтовые области Украины. По его словам, именно эти регионы находятся в пределах досягаемости российских средств поражения, поэтому риск ударов по объектам критической инфраструктуры там остается высоким.

Кроме того, эксперт отметил, что российские войска также уделяют особое внимание атакам на логистическую инфраструктуру, стремясь нарушить транспортное сообщение и снабжение.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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